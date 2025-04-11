"Буде знаменним моментом": ЗС РФ хочуть зайти в Дніпропетровську область вже цього року, — CNN

Війська РФ прагнуть увійти на територію Дніпропетровської області, щоб мати "козир" на майбутніх перемовинах щодо припинення вогню.

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Про це пише CNN.

Журналісти відзначають, що наступальні операції російської армії активізувалися по всій лінії фронту, проте наразі незрозуміло, чи є це початком великого весняного наступу ЗС РФ.

Український розвідник, ім'я якого не розкривають, повідомив CNN, що за останні 10 днів російські збройні сили знову стали більш активними і перекидають додаткову живу силу і техніку для майбутніх штурмів.

"Ми бачимо це на знімках з безпілотників і чуємо, як вони говорять про це в радіоперехопленнях", — сказав розвідник.

Зазначається, що головні зусилля Росії можуть бути спрямовані на просування на захід, а не на північ від Покровська.

"Вступ до Дніпропетровська буде знаменним моментом, оскільки це буде перший раз, коли російські війська ступлять на цю територію. Фактично, це буде перший новий український регіон, який опиниться під частковою російською окупацією з перших тижнів повномасштабного вторгнення понад три роки тому", — йдеться у матеріалі.

За даними українського картографічного сервісу DeepState, путінські війська знаходяться всього за шість кілометрів від Дніпропетровської області, в той час, як людей, що живуть уздовж кордону, вже евакуюють.

"Для Путіна — і, цілком можливо, для американських перемовників — будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровська може розглядатися як корисний козир у майбутніх переговорах", — пояснили автори матеріалу.

Аналіз даних CNN про бойові дії, зафіксовані Генеральним штабом України, свідчить про зростання російської активності протягом останніх двох тижнів на всіх ділянках лінії фронту, починаючи з 23 березня.

До цієї дати середня кількість щоденних зіткнень у березні становила близько 140 (за винятком одного зіткнення 11 березня). З того часу, попри коливання, середній показник становить близько 180 зіткнень на день, тобто збільшився приблизно на 30%.

Водночас, попри песимістичні оцінки, важливо зберігати певну перспективу, пише видання.

"Територія, яку захоплює Росія, залишається невеликою. Наприклад, її війська на південний захід від Покровська, наступаючи на Дніпропетровську область, просунулися лише на 45 кілометрів далі, ніж рік тому", — наголошується у статті.

Нагадаємо, 4 квітня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" заявив, що ЗС РФ отримали завдання заходити на Дніпропетровщину.

Наприкінці березня командир відділення 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов повідомив, що ЗС РФ намагалися вийти на кордони Дніпропетровщини.