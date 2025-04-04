"Заходити будуть": ЗС РФ отримали завдання заходити на Дніпропетровщину, — боєць ЗСУ

Російські окупанти на Донеччині намагаються тиснути на позиції Сил оборони в районі Новопавлівки і отримали наказ проникати на територію сусідньої Дніпропетровської області.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

За його словами, на ділянці Міжріччя, Солона та Вовча бої відбуваються в районі Троїцького. Тут противник зміг пробити лінію оборони і поступово починає заходити до села.

"Натомість в напрямку Котлярівки, наші козаки відповідають, впевнено стримують ворога східніше у лісах, поки вони рухатися не можуть тому і успіхів значних не мають. Також в районі Богданівки противник перебуває у селі, зараз йому залишається тільки закріпитися", — розповів "Мучной".

Також, він додав, що ЗС РФ націлилися в бік Дніпропетровської області.

"Фронт на цій ділянці перейшов в активну фазу, тому п**ари зупинятися не будуть, а почнуть все більше давити та рухатися у бік Новопавлівки. Заходити до Дніпропетровської області вони будуть — це одне з ключових завдань, яке поставило "м'ясу" командування РФ", — написав "Мучной".

У зведенні Генштабу ЗСУ 4 квітня повідомлялося, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки, Водяного Другого, Котлярівки і Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів в напрямках Розливу та Костянтинополя.

Нагадаємо, що 4 квітня повідомлялося, що ЗС РФ мали деякий успіх одразу в районі двох населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей.

Також нещодавно аналітики DeepState зазначали, що ЗС РФ також просунулись в районі трьох населених пунктів Донецької та Харківської областей. Тоді Генштаб ніяк не коментував цю інформацію.