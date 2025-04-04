"Заходить будут": ВС РФ получили задание заходить на Днепропетровщину, — боец ВСУ

Российские оккупанты в Донецкой области пытаются давить на позиции Сил обороны в районе Новопавловки и получили приказ проникать на территорию соседней Днепропетровской области.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

По его словам, на участке Междуречье, Соленая и Волчья бои происходят в районе Троицкого. Здесь противник смог пробить линию обороны и постепенно начинает заходить в село.

"Зато в направлении Котляровки, наши казаки отвечают, уверенно сдерживают врага восточнее в лесах, пока они двигаться не могут поэтому и успехов значительных не имеют. Также в районе Богдановки противник находится в селе, сейчас ему остается только закрепиться", — рассказал "Мучной".

Также, он добавил, что ВС РФ нацелились в сторону Днепропетровской области.

"Фронт на этом участке перешел в активную фазу, поэтому п**ары останавливаться не будут, а начнут все больше давить и двигаться в сторону Новопавловки. Заходить в Днепропетровскую область они будут — это одна из ключевых задач, которую поставило "мясу" командование РФ", — написал "Мучной".

В сводке Генштаба ВСУ 4 апреля сообщалось, что на Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверево, Удачное, Преображенка, Серебряное, Новосергиевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки, Алексеевки, Водяного Второго, Котляровки и Александрополя.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов в направлениях Разлива и Константинополя.

Напомним, что 4 апреля сообщалось, что ВС РФ имели некоторый успех сразу в районе двух населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.

Также недавно аналитики DeepState отмечали, что ВС РФ также продвинулись в районе трех населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей. Тогда Генштаб никак не комментировал эту информацию.