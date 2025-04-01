ВС РФ продвинулись сразу возле трех населенных пунктов: в DeepState поделились подробностями (карта)

Вооруженным силам Российской Федерации удалось продвинуться в районе трех населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей.

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Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке о событиях на фронте 1 апреля в своем Telegram-канале. Соответствующие изменения нанесены на интерактивную онлайн-карту.

Сообщается, что россияне имели успех вблизи села Кондрашовка Купянского района Харьковской области.

Ситуация вблизи Кондрашовки

Аналитики проекта также добавили, что оккупанты имели успех в районе села Пантелеймоновка Очеретинской поселковой громады Покровского района Донецкой области.

Фото: DeepState

Осинтеры также рассказали о продвижении врага в селе Разлив Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области в Украине.

В Генеральном штабе отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении Вооруженные силы Украины остановили 79 атак россиян, среди них — в районе населенного пункта Пантелеймоновка. Также в ведомстве добавили, что 12 вражеских атак было остановлено на Новопавловском направлении, в частности, в направлении Разлива.

Напомним, 31 марта аналитики Deepstate рассказывали, что россияне имели успехи сразу на Новопавловском, Лиманском и Покровском направлениях. В целом тогда ВС РФ удалось продвинуться в районе трех населенных пунктов в Донецкой области.

По данным осинтеров от 1 апреля враг в эти дни практически оккупировал Пантелеймоновку. Также продолжаются активные бои за Торецк, где ситуация складывается довольно хаотично. В частности, ВС РФ удается вплотную подходить к позициям защитников.