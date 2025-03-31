Сразу возле трех населенных пунктов: ВС РФ имели успехи в Донецкой области, — DeepState (карта)
Россияне имели успехи сразу на нескольких направлениях: Новопавловском, Лиманском и Покровском. В целом ВС РФ удалось продвинуться в районе трех населенных пунктов в Донецкой области.
Об успехах российской армии стало известно из ночной сводки аналитиков проекта DeepState 31 марта.
Соответствующие изменения нанесены на интерактивную карту боевых действий.
На Покровском направлении ВС РФ продвинулись в районе села Пантелеймоновка Покровского района.
На Новопавловском направлении россияне продвинулись в селе Разлив в Великоновоселковском районе.
На Лиманском направлении российская армия имела успехи в районе села Новое в Краматорском районе.
Также днем 30 марта аналитики проекта DeepState сообщили об успехах врага возле Преображенки, Александрополя и Нового.
Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ
В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 30 марта отмечают, что всего в течение суток произошло 147 боевых столкновений.
"Горячим" остается Покровское направление, где в течение суток россияне 61 раз пытались прорвать линию обороны. В то же время потери россиян на этом направлении также существенные как в живой силе, так и в технике.
"Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 281 оккупанта, 134 из них — безвозвратно. Также уничтожены танк, семь автомобилей, три мотоцикла, миномет, пять антенн связи, БпЛА "Молния" и окопная станция радиоэлектронной борьбы", — отмечают в ведомстве.
На вышеупомянутом Новопавловском направлении, где у врага есть успехи в селе Разлив, россияне 11 раз атаковали позиции защитников вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого. Украинским защитникам удалось успешно остановить 5 вражеских атак.
Также на Лиманском направлении, где ВС РФ продвинулись в районе села Новое, россияне 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязей, в направлениях Нового и Новомихайловки.
Напомним, 30 марта Фокус узнавал, какой дрон разработали россияне для сбивания тяжелых БпЛА и вертолетов: он стал аналогом системы ПВО.
Военный ранее рассказал, как под Покровском россияне используют для штурмов мотоциклы и самокаты. Подробнее об этом Фокус узнавал 30 марта.