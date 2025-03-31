Одразу біля трьох населених пунктів: ЗС РФ мали успіхи на Донеччині, — DeepState (мапа)

Росіяни мали успіхи одразу на кількох напрямках: Новопавлівському, Лиманському та Покровському. Загалом ЗС РФ вдалося просунутися у районі трьох населених пунктів у Донецькій області.

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Про успіхи російської армії стало відомо з нічного зведення аналітиків проєкту DeepState 31 березня.

Відповідні зміни нанесено на інтерактивну мапу бойових дій.

На Покровському напрямку ЗС РФ просунулися у районі села Пантелеймонівка Покровського району.

Скріншот | просування біля Пантелеймонівки

На Новопавлівському напрямку росіяни просунулися у селі Розлив у Великоновосілківському районі.

Скріншот | просування у селі Розлив

На Лиманському напрямку російська армія мала успіхи у районі села Нове у Краматорському районі.

Скріншот | просування у селі Нове

Також вдень 30 березня аналітики проєкту DeepState повідомили про успіхи ворога біля Преображенки, Олександрополя та Нового.

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 30 березня зазначають, що всього впродовж доби відбулося 147 бойових зіткнень.

"Гарячим" залишається Покровський напрямок, де упродовж доби росіяни 61 раз намагалися прорвати лінію оборони. Водночас втрати росіян на цьому напрямку також суттєві як у живій силі, так і у техніці.

"Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 281 окупанта, 134 з них — безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, три мотоцикли, міномет, п’ять антен зв’язку, БпЛА "Молния" та окопну станцію радіоелектронної боротьби", — зазначають у відомстві.

На вищезгаданому Новопавлівському напрямку, де у ворога є успіхи у селі Розлив, росіяни 11 разів атакували позиції оборонців поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого. Українським захисникам вдалося успішно зупинити 5 ворожих атак.

Також на Лиманському напрямку, де ЗС РФ просунулися у районі села Нове, росіяни 14 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, в напрямках Нового та Новомихайлівки.

Нагадаємо, 30 березня Фокус дізнавався, який дрон розробили росіяни для збиття важких БпЛА та гелікоптерів: він став аналогом системи ППО.

Військовий раніше розповів, як під Покровськом росіяни використовують для штурмів мотоцикли та самокати. Детальніше про це Фокус дізнавався 30 березня.