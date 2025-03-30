"Всі засоби йдуть в хід": військовий розповів, як ЗС РФ штурмують позиції на мотоциклах і самокатах

Під Покровськом росіяни не гребують нічим: у хід для атак по позиціях ЗСУ йдуть навіть електричні самокати та мотоцикли. ЗС РФ накопичуються в посадках, хатах, а тоді відправляються на штурми: українські військові їх знищують натомість на підступах, не допускаючи до піхоти, за допомогою дронів.

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Про незвичайні способи росіян дістатися до українських окопів розповів старший офіцер комунікації 59 ОШБр "Степові хижаки" Тарас Мишак в ефірі програми "Ми — Україна" 29 березня.

За його словами, росіяни спробували напрацювати певну тактику таких штурмів на Покровському напрямку. Виглядає вона досить просто та насправді не є ефективною.

"Відбувається все доволі просто — вони накопичуються за декілька кілометрів від наших позицій, збираються в посадках, хатах і готуються до штурмів", — розповів військовий.

Мишак зазначив, що росіяни не гребують для своїх штурмів нічим, і намагаються скористатися будь-якими транспортними засобами для того, аби швидше потрапити до українських окопів.

"Мотоцикли — це ще не така рідкість. Буквально нещодавно ворог використовував електросамокати і намагався штурмувати на них", — розповів військовий.

Ймовірно, Мишак має на увазі групу російських військових, яка під Успенівкою у Донецькій області "засвітилася" за пересуванням на самокатах цими днями.

Однак такі штурми на самокатах завершуються для росіян переважно провалами: як зазначає військовий, українські оператори дронів вчасно фіксують рух росіян та ліквідують ще до того, як ті дістаються окопів.

Самі росіяни не приховують, що використовують для штурмів мотоцикли. Раніше вони заявляли, що такий транспорт "більш маневровий" та "стійкіший" від бронетехніки.

"Використання дешевих дронів-камікадзе змусило переглянути всю тактику сучасних бойових дій. Більше немає сенсу підставляти під удар безпілотників дорогі броньовані машини, тож ставку зараз роблять на швидку і маневрову техніку", — йшлося у публікації російської газети "Известия" у серпні 2024 року.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як росіяни зазнали краху під час спроби штурму на мотоциклах та легкових автомобілях. Про це стало відомо 28 березня.

Також раніше військові ЗСУ розповідали, що втрати російської армії на Покровському напрямку "вимірюються мотоциклами", а не бронетехнікою. Подробиці Фокус з'ясовував 18 березня.