"Все средства идут в ход": военный рассказал, как ВС РФ штурмуют позиции на мотоциклах и самокатах

Под Покровском россияне не гнушаются ничем: в ход для атак по позициям ВСУ идут даже электрические самокаты и мотоциклы. ВС РФ накапливаются в посадках, домах, а потом отправляются на штурмы: украинские военные их уничтожают на подступах, не допуская к пехоте, с помощью дронов.

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О необычных способах россиян добраться до украинских окопов рассказал старший офицер коммуникации 59 ОШБр "Степные хищники" Тарас Мишак в эфире программы "Мы — Украина" 29 марта.

По его словам, россияне попытались наработать определенную тактику таких штурмов на Покровском направлении. Выглядит она достаточно просто и на самом деле не является эффективной.

"Происходит все довольно просто — они накапливаются в нескольких километрах от наших позиций, собираются в посадках, домах и готовятся к штурмам", — рассказал военный.

Мишак отметил, что россияне не гнушаются для своих штурмов ничем, и пытаются воспользоваться любыми транспортными средствами для того, чтобы быстрее попасть в украинские окопы.

"Мотоциклы — это еще не такая редкость. Буквально недавно враг использовал электросамокаты и пытался штурмовать на них", — рассказал военный.

Вероятно, Мишак имеет в виду группу российских военных, которая под Успеновкой в Донецкой области "засветилась" за передвижением на самокатах на днях.

Однако такие штурмы на самокатах завершаются для россиян преимущественно провалами: как отмечает военный, украинские операторы дронов вовремя фиксируют движение россиян и ликвидируют еще до того, как те добираются до окопов.

Сами россияне не скрывают, что используют для штурмов мотоциклы. Ранее они заявляли, что такой транспорт "более маневренный" и "более устойчивый" от бронетехники.

"Использование дешевых дронов-камикадзе заставило пересмотреть всю тактику современных боевых действий. Больше нет смысла подставлять под удар беспилотников дорогие бронированные машины, поэтому ставку сейчас делают на быструю и маневренную технику", — говорилось в публикации российской газеты "Известия" в августе 2024 года.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как россияне потерпели крах во время попытки штурма на мотоциклах и легковых автомобилях. Об этом стало известно 28 марта.

Также ранее военные ВСУ рассказывали, что потери российской армии на Покровском направлении "измеряются мотоциклами", а не бронетехникой. Подробности Фокус выяснял 18 марта.