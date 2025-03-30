Аналог системи ППО: у Росії розробили дрон для збиття важких БПЛА та гелікоптерів

Російське конструкторське бюро безпілотної авіації VVZ Drones розробило FPV-дрон "Сифа", який, як протиповітряна оборона, нібито призначений для знищення у повітрі ударних безпілотників й бойових гелікоптерів.

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Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Росіяни вже називають новий дрон аналогом повноцінної системи протиповітряної оборони. Він може використовуватися для збиття у повітрі "компактних" FPV-дронів, але в цьому, як зазначається, "немає особливого сенсу", оскільки розробка матиме "достатньо потужний заряд", щоб збивати гелікоптери та важкі безпілотні літальні апарати.

Видання Defense Express припускає, що під цим формулюванням конструктори мають на увазі "Бабу-Ягу", тобто дрон-бомбардувальник Vampire, розроблений українською компанією SkyFall.

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Причому розробники не позиціонують свій виріб як "таран", бо той здатен брати на борт достатню кількість заряду для ураження великих цілей.

Дрон, як повідомляється, здатен розвивати швидкість понад 225 км/год, перебуваючи у повітрі 5 хвилин. За таких умов апарат здатен пролетіти до 15-19 км з бойовим зарядом вагою 700 грамів.

3D-візуалізація першої версії дрону "Сифа"

Також у тактико-технічних характеристиках заявлена стійка робота в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби, а також наявність системи розпізнавання цілей. Безпілотник "вміє" розрізняти, яка категорія цілі знаходиться перед ним й частково ця система реалізована на основі нейромереж, йдеться у повідомленні.

При цьому темпи виробництва, вартість та інші подробиці росіяни поки що не розкривають.

Нагадаємо, у РФ випускають дрони Zala із системою "Ухилянт". За задумом розробників, Zala робитиме різкі маневри, поки у зенітного FPV-дрона не закінчиться заряд.

Також Фокус писав, що російські військові отримали дрони "Мікроб" зі штучним інтелектом. Перші БпЛА вже поставили в зону бойових дій в Україні.