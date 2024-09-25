Робот-пес політав на "Вампірі": навіщо українські військові створили такого "трансформера" (відео)

ЗСУ можуть застосовувати роботів-собак BAD One і BAD Two від британської компанії Brit Alliance для розвідки і доставки вибухівки.

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Військовослужбовці Сил оборони України почали використовувати важкі гексакоптери Vampire (Вампір) для транспортування роботизованих собак. Відповідні кадри з'явилися в українських Telegram-каналах.

На оприлюдненому відео можна побачити, як БПЛА з шістьма моторами підіймає робота-собаку в повітря. Потім безпілотник знижується, скидаючи робота з невеликої висоти. Незабаром після приземлення робот-пес встає на "лапи" і починає рухатися.

"Доставка робопса на позиції важким дроном Vampire", — ідеться в підписі до відео.

Робот-собака на дроні Vampire

Що відомо про робота-собак ЗСУ

На початку серпня військовослужбовці з підрозділу Kurt & Company 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вперше показали роботів-собак, зазначивши, що вони працюватимуть на Торецькому напрямку в Донецькій області. Військові показали, як робот швидко пересувається пересіченою місцевістю, знімаючи дорогу перед собою на камеру.

"Від списів і луків багато поколінь тому ми перейшли до зброї зі штучним інтелектом!" — написали українські захисники.

Українські військові з роботом-собакою

Пізніше пресофіцер бригади Євген Алхімов розповів, що 28-ма ОМБр стала одним із перших підрозділів, які використовували роботів-собак на фронті. За його словами, ці роботи безшумні й непомітні, можуть непогано працювати в міській забудові, на відміну від FPV-дронів, у яких зникне аналоговий сигнал, якщо вони залітають у підвал.

Функціонал такого робота передбачає здатність проносити фугаси, підривати підвали в будинках і ставити датчики цілей, щоб потім по них працювала артилерія. Робот-пес важить близько 12 кілограмів і може нести приблизно 20 кілограмів корисного навантаження.

За даними AFP, Сили оборони України використовують роботів-собак моделей BAD One і BAD Two від британської компанії Brit Alliance. Ці апарати пересуваються низько над землею, тому їх важко помітити. Вони також використовують тепловізійні камери для огляду ворожих траншей або внутрішніх приміщень будівель у зоні бойових дій.