Робот-пес полетал на "Вампире": зачем украинские военные создали такого "трансформера" (видео)

ВСУ могут применять роботов-собак BAD One і BAD Two от британской компании Brit Alliance для разведки и доставки взрывчатки.

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Военнослужащие Сил обороны Украины начали использовать тяжелые гексакоптеры Vampire (Вампир) для транспортировки роботизированных собак. Соответствующие кадры появились в украинских Telegram-каналах.

На обнародованном видео можно увидеть, как БПЛА с шестью моторами поднимает робота-собаку в воздух. Затем беспилотник снижается, сбрасывая робота с небольшой высоты. Вскоре после приземления робот-пес встает на "лапы" и начинает двигаться.

"Доставка робопса на позиции тяжелым дроном Vampire", — говорится в подписи к видео.

Робот-собака на дроне Vampire

Что известно о робота-собаках ВСУ

В начале августа военнослужащие из подразделения Kurt & Company 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ впервые показали роботов-собак, отметив, что они будут работать на Торецком направлении в Донецкой области. Военные показали, как робот быстро передвигается по пересеченной местности, снимая дорогу перед собой на камеру.

"От копей и луков много поколений назад мы перешли к оружию с искусственным интеллектом!" — написали украинские защитники.

Украинские военные с роботом-собакой

Позже пресс-офицер бригады Евгений Алхимов рассказал, что 28-я ОМБр стала одним из первых подразделений, использовавших роботов-собак на фронте. По его словам, эти роботы бесшумные и незаметные, могут неплохо работать в городской застройке, в отличие от FPV-дронов, у которых исчезнет аналоговый сигнал, если они залетают в подвал.

Функционал такого робота включает способность проносить фугасы, взрывать подвалы в домах и ставить датчики целей, чтобы потом по ним работала артиллерия. Робот-пес весит около 12 килограмм и может нести примерно 20 килограмм полезной нагрузки.

По данным AFP, Силы обороны Украины используют роботов-собак моделей BAD One и BAD Two от британской компании Brit Alliance. Эти аппараты передвигаются низко над землей и поэтому их трудно заметить. Они также используют тепловизионные камеры для осмотра вражеских траншей или внутренних помещений зданий в зоне боевых действий.