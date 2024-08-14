Разведывают окрестности и обнаруживают мины-ловушки: ВСУ ввели в бой в Донецкой области более 30 собак-роботов
Собаки-роботы выполняют разведзадания на передовой, снижая риск для солдат-людей. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон.
Из-за изнурительных боев в Донецкой области в последнее время Силы обороны Украины ввели в бой более 30 собак-роботов. Об этом пишет немецкое издание BILD.
Роботы-собаки BAD.2, изготовленные британской компанией Brit Alliance.
"Это компактные, прочные и маневренные сухопутные дроны на четырех лапах, которых ведет оператор. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон. Например, внутрь зданий или российских окопов. Собаки-роботы с видеокамерой разведывают окрестности, обнаруживают мины-ловушки, вычисляют передвижения ВС РФ. Это значительно снижает риск для украинских разведчиков", — отмечает издание.
Разработчики роботов довольны работой своих разработок на передовой, а результаты называют "поразительными".
"Мы были обеспокоены участившимися сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы обсудили возможности более безопасного решения для разведок в зонах повышенного риска. Результаты поразительные. Наши собаки-роботы выполняют разведзадания на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии", — сказал глава Brit Alliance Кайл Торберн.
Сейчас на фронте более 30 таких собак. Их трудно обнаружить благодаря камуфляжу от немецкой фирмы Concamo. Робопсы бесшумно крадутся по полю боя со скоростью до 15 км/ч и могут работать в течение 5 часов. Стоимость одного робопса в зависимости от модификации: от 4000 до 8000 евро.
Первыми робопсов испытали на поле боя бойцы 28-й бригады ВСУ.
Напомним, что украинская команда Dons презентовала дистанционно-управляемый боевой модуль "Хищник". Он создан для стрельбы в движении по движущимся летательным и наземным целям.