Разведывают окрестности и обнаруживают мины-ловушки: ВСУ ввели в бой в Донецкой области более 30 собак-роботов

Собаки-роботы выполняют разведзадания на передовой, снижая риск для солдат-людей. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон.

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Из-за изнурительных боев в Донецкой области в последнее время Силы обороны Украины ввели в бой более 30 собак-роботов. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Роботы-собаки BAD.2, изготовленные британской компанией Brit Alliance.

"Это компактные, прочные и маневренные сухопутные дроны на четырех лапах, которых ведет оператор. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон. Например, внутрь зданий или российских окопов. Собаки-роботы с видеокамерой разведывают окрестности, обнаруживают мины-ловушки, вычисляют передвижения ВС РФ. Это значительно снижает риск для украинских разведчиков", — отмечает издание.

Разработчики роботов довольны работой своих разработок на передовой, а результаты называют "поразительными".

"Мы были обеспокоены участившимися сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы обсудили возможности более безопасного решения для разведок в зонах повышенного риска. Результаты поразительные. Наши собаки-роботы выполняют разведзадания на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии", — сказал глава Brit Alliance Кайл Торберн.

Фото: пресс-служба 28 ОМБр

Сейчас на фронте более 30 таких собак. Их трудно обнаружить благодаря камуфляжу от немецкой фирмы Concamo. Робопсы бесшумно крадутся по полю боя со скоростью до 15 км/ч и могут работать в течение 5 часов. Стоимость одного робопса в зависимости от модификации: от 4000 до 8000 евро.

Первыми робопсов испытали на поле боя бойцы 28-й бригады ВСУ.

Напомним, что украинская команда Dons презентовала дистанционно-управляемый боевой модуль "Хищник". Он создан для стрельбы в движении по движущимся летательным и наземным целям.