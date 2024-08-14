Розвідують околиці і виявляють міни-пастки: ЗСУ ввели в бій на Донеччині понад 30 собак-роботів

Собаки-роботи виконують розвідзавдання на передовій, знижуючи ризик для солдатів-людей. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон.

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Через виснажливі бої на Донеччині останнім часом Сили оборони України ввели в бій понад 30 собак-роботів. Про це пише німецьке видання BILD.

Роботи-собаки BAD.2, виготовлені британською компанією Brit Alliance.

"Це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон. Наприклад, усередину будівель чи російських окопів. Собаки-роботи з відеокамерою розвідують околиці, виявляють міни-пастки, обчислюють пересування ЗС РФ. Це значно знижує ризик для українських розвідників", — зазначає видання.

Розробники роботів задоволені роботою своїх розробок на передовій, а результати називають "дивовижними".

"Ми були стурбовані дедалі частішими повідомленнями про втрати на фронті через ворожі дрони. Тому ми обговорили можливості безпечнішого рішення для розвідувань у зонах підвищеного ризику. Результати неймовірні. Наші собаки-роботи виконують розвідзавдання на передовій, знижуючи ризик для солдатів-людей. Це не лише підвищує ефективність бойових дій, а й зміцнює моральний дух армії", — сказав голова Brit Alliance Кайл Торберн.

Фото: пресслужба 28 ОМБр

Зараз на фронті понад 30 таких собак. Їх важко виявити завдяки камуфляжу від німецької фірми Concamo. Робопси безшумно крадуться полем бою зі швидкістю до 15 км/год і можуть працювати протягом 5 годин. Вартісь одного робопса в залежності від модифікації: від 4000 до 8000 євро.

Першими робопсів випробували на полі бою бійці 28-ї бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що українська команда Dons презентувала дистанційно-керований бойовий модуль "Хижак". Він створений для стрільби в русі по рухомих літальних і наземних цілях.