Аналог системы ПВО: в России разработали дрон для сбивания тяжелых БПЛА и вертолетов

Российское конструкторское бюро беспилотной авиации VVZ Drones разработало FPV-дрон "Сифа", который, как противовоздушная оборона, якобы предназначен для уничтожения в воздухе ударных беспилотников и боевых вертолетов.

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Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Россияне уже называют новый дрон аналогом полноценной системы противовоздушной обороны. Он может использоваться для сбивания в воздухе "компактных" FPV-дронов, но в этом, как отмечается, "нет особого смысла", поскольку разработка будет иметь "достаточно мощный заряд", чтобы сбивать вертолеты и тяжелые беспилотные летательные аппараты.

Издание Defense Express предполагает, что под этой формулировкой конструкторы имеют в виду "Бабу-Ягу", то есть дрон-бомбардировщик Vampire, разработанный украинской компанией SkyFall.

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Причем разработчики не позиционируют свое изделие как "таран", потому что тот способен брать на борт достаточное количество заряда для поражения крупных целей.

Дрон, как сообщается, способен развивать скорость более 225 км/ч, находясь в воздухе 5 минут. При таких условиях аппарат способен пролететь до 15-19 км с боевым зарядом весом 700 граммов.

3D-визуализация первой версии дрона "Сифа"

Также в тактико-технических характеристиках заявлена устойчивая работа в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы, а также наличие системы распознавания целей. Беспилотник "умеет" различать, какая категория цели находится перед ним и частично эта система реализована на основе нейросетей, говорится в сообщении.

При этом темпы производства, стоимость и другие подробности россияне пока не раскрывают.

Напомним, в РФ выпускают дроны Zala с системой "Уклонист". По замыслу разработчиков, Zala будет делать резкие маневры, пока у зенитного FPV-дрона не закончится заряд.

Также Фокус писал, что российские военные получили дроны "Микроб" с искусственным интеллектом. Первые БпЛА уже поставили в зону боевых действий в Украине.