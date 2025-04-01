ЗС РФ просунулись відразу біля трьох населених пунктів: в DeepState поділились подробицями (мапа)

Збройним силам Російської Федерації вдалося просунутися у районі трьох населених пунктів Донецької та Харківської областей.

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Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні про події на фронті 1 квітня у своєму Telegram-каналі. Відповідні зміни нанесені на інтерактивну онлайн-мапу.

Повідомляється, що росіяни мали успіх поблизу села Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області.

Ситуація поблизу Кіндрашівки

Аналітики проєкту також додали, що окупанти мали успіх в районі села Пантелеймонівка Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області.

Фото: DeepState

Осінтери також розповіли про просування ворога в селі Розлив Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області в Україні.

В Генеральному штабі зазначили, що протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку Збройні сили України зупинили 79 атак росіян, серед них — в районі населеного пункту Пантелеймонівка. Також у відомстві додали, що 12 ворожих атак було зупинено на Новопавлівському напрямку, зокрема в напрямку Розливу.

Нагадаємо, 31 березня аналітики Deepstate розповідали, що росіяни мали успіхи одразу на Новопавлівському, Лиманському та Покровському напрямках. Загалом тоді ЗС РФ вдалося просунутися у районі трьох населених пунктів у Донецькій області.

За даними осінтерів від 1 квітня, ворог цими днями практично окупував Пантелеймонівку. Також продовжуються активні бої за Торецьк, де ситуація складається доволі хаотично. Зокрема, ЗС РФ вдається упритул підходити до позицій оборонців.