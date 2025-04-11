"Будет знаменательным моментом": ВС РФ хотят зайти в Днепропетровскую область уже в этом году, — CNN

Войска РФ стремятся войти на территорию Днепропетровской области, чтобы иметь "козырь" на будущих переговорах о прекращении огня.

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Об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что наступательные операции российской армии активизировались по всей линии фронта, однако пока непонятно, является ли это началом большого весеннего наступления ВС РФ.

Украинский разведчик, имя которого не раскрывают, сообщил CNN, что за последние 10 дней российские вооруженные силы снова стали более активными и перебрасывают дополнительную живую силу и технику для будущих штурмов.

"Мы видим это на снимках с беспилотников и слышим, как они говорят об этом в радиоперехватах", — сказал разведчик.

Отмечается, что главные усилия России могут быть направлены на продвижение на запад, а не на север от Покровска.

"Вступление в Днепропетровск будет знаменательным моментом, поскольку это будет первый раз, когда российские войска ступят на эту территорию. Фактически, это будет первый новый украинский регион, который окажется под частичной российской оккупацией с первых недель полномасштабного вторжения более трех лет назад", — говорится в материале.

По данным украинского картографического сервиса DeepState, путинские войска находятся всего в шести километрах от Днепропетровской области, в то время, как людей, живущих вдоль границы, уже эвакуируют.

"Для Путина — и, вполне возможно, для американских переговорщиков — любой российский контроль над частью Днепропетровска может рассматриваться как полезный козырь в будущих переговорах", — пояснили авторы материала.

Анализ данных CNN о боевых действиях, зафиксированных Генеральным штабом Украины, свидетельствует о росте российской активности в течение последних двух недель на всех участках линии фронта, начиная с 23 марта.

До этой даты среднее количество ежедневных столкновений в марте составляло около 140 (за исключением одного столкновения 11 марта). С тех пор, несмотря на колебания, средний показатель составляет около 180 столкновений в день, то есть увеличился примерно на 30%.

В то же время, несмотря на пессимистические оценки, важно сохранять определенную перспективу, пишет издание.

"Территория, которую захватывает Россия, остается небольшой. Например, ее войска на юго-запад от Покровска, наступая на Днепропетровскую область, продвинулись лишь на 45 километров дальше, чем год назад", — отмечается в статье.

Напомним, 4 апреля боец Сил обороны с позывным "Мучной" заявил, что ВС РФ получили задание заходить на Днепропетровщину.

В конце марта командир отделения 24 ОШБр ВСУ Станислав Бунятов сообщил, что ВС РФ пытались выйти на границы Днепропетровщины.