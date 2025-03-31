Пошли на штурм и утопили танк: ВС РФ пытались выйти на границы Днепропетровщины

Российские оккупанты пытались выйти к границе Днепропетровской области штурмом взяв позиции Сил обороны в районе Серебряного.

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Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил командир отделения 24 ОШБр ВСУ Станислав Бунятов.

"В направлении Днепропетровской границы, из населенного пункта Серебряное, п**ары штурмовали наши позиции на танках и МТ-ЛБ, вместе с пехотой получили хорошие п**дюлей", — проинформировал он.

Он отметил, что экипаж одного из вражеских танков вместе с техникой ушел под воду.

Также другой боец ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что на Покровском направлении на участке Серебряное — Запорожье с утра идет накат из 9 единиц бронетехники.

"Половина из них уже уничтожена на данный момент, некоторая техника заброшена, но далеко не всем экипажам удалось сбежать", — рассказал он.

"Алекс" отметил, что 3-4 дня назад южнее, в районе Андреевки на Покровском направлении ВС РФ также прибегали к механизированным штурмам, что является большой редкостью с их стороны за последние 6 месяцев.

"Очевидно теперь враг неделями/месяцами накапливает технику для подобных ударов, но эффективность того очень мала", — резюмировал он.

Напомним, что 31 марта военный Сил обороны с позывным "Мучной" рассказывал, что на Покровском направлении ВС РФ пытаются просачиваться в окрестные села небольшими группами.

28 марта сообщалось, что на Купянском направлении криворожские десантники отбили наступление противника, к которому тот тщательно готовился несколько недель.