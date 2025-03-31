Оккупанты "залетают" в близлежащие села: боец о ситуации на Покровском направлении

Российские оккупанты на Покровском направлении пытаются заходить на окраины Зверева и продвигаться в Лисовке, а Песчаное перешло под контроль ВС РФ.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление. Удачное — без изменений, бои до сих пор продолжаются и противнику пока не удается продвигаться вглубь нашей обороны. По Котлиному — бои проходят за пределами села и восточнее в промке, работает арта с обеих сторон. По Песчаному — очень трудно сказать, что село перешло под контроль противника, бои еще продолжаются", — проинформировал он.

Он выразил надежду, что украинские защитники смогут изменить ситуацию к лучшему, но у оккупантов есть возможность "залетать" в крайние дома Звирово и могут обойти украинские позиции.

"По Шевченко. Наличие п**арчуков в селе есть, причем они находятся в разных углах села, одного убили неподалеку от школы, а других в северо-восточной части — это означает, что враг там есть", — рассказал "Мучной".

Он отметил, что в Лысовке оккупанты появляются в северной части села, но не могут закрепиться.

В сводке Генштаба ВСУ 31 марта сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 73 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Андреевка, а также в сторону Малиновки, Котляровки, Богдановки и Алексеевки.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, что DeepState 31 марта сообщили, что на Покровском направлении ВС РФ продвинулись в районе села Пантелеймоновка Покровского района. На Новопавловском направлении россияне продвинулись в селе Разлив в Великоновоселковском районе.

28 марта сообщалось, что на Купянском направлении криворожские десантники отбили наступление противника, к которому тот тщательно готовился несколько недель.