Окупанти "залітають" в прилеглі села: боєць про ситуацію на Покровському напрямку

Російські окупанти на Покровському напрямку намагаються заходити на околиці Звірового та просуватися в Лисівці, а Піщане перейшло під контроль ЗС РФ.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок. Удачне – без змін, бої досі тривають і противнику поки не вдається просуватися вглиб нашої оборони. По Котлиному – бої проходять за межами села та східніше у промці, працює арта з обох сторін. По Піщаному–дуже важко сказати, що село перейшло під контроль противника, бої ще тривають", — проінформував він.

Він висловив сподівання, що українські захисники зможуть змінити ситуацію на краще але в окупантів є можливість "залітати" до крайніх будинків Звірового і можуть обійти українські позиції.

"По Шевченко. Наявність п**арчуків у селі є, причому вони перебувають у різних кутках села, одного вбили неподалік від школи, а інших у північно-східній частині-це означає, що ворог там є", — розповів "Мучной".

Він зауважив, що у Лисівці окупанти з'являються у північній частині села, але не можуть закріпитися.

У зведенні Генштабу ЗСУ 31 березня повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у бік Малинівки, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, що DeepState 31 березня повідомили, що на Покровському напрямку ЗС РФ просунулися у районі села Пантелеймонівка Покровського району. На Новопавлівському напрямку росіяни просунулися у селі Розлив у Великоновосілківському районі.

28 березня повідомлялося, що на Куп'янському напрямку криворізькі десантники відбили наступ противника, до якого той ретельно готувався кілька тижнів.