Окупанти "залітають" в прилеглі села: боєць про ситуацію на Покровському напрямку
Російські окупанти на Покровському напрямку намагаються заходити на околиці Звірового та просуватися в Лисівці, а Піщане перейшло під контроль ЗС РФ.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".
"Покровський напрямок. Удачне – без змін, бої досі тривають і противнику поки не вдається просуватися вглиб нашої оборони. По Котлиному – бої проходять за межами села та східніше у промці, працює арта з обох сторін. По Піщаному–дуже важко сказати, що село перейшло під контроль противника, бої ще тривають", — проінформував він.
Він висловив сподівання, що українські захисники зможуть змінити ситуацію на краще але в окупантів є можливість "залітати" до крайніх будинків Звірового і можуть обійти українські позиції.
"По Шевченко. Наявність п**арчуків у селі є, причому вони перебувають у різних кутках села, одного вбили неподалік від школи, а інших у північно-східній частині-це означає, що ворог там є", — розповів "Мучной".
Він зауважив, що у Лисівці окупанти з'являються у північній частині села, але не можуть закріпитися.
У зведенні Генштабу ЗСУ 31 березня повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у бік Малинівки, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.
Нагадаємо, що DeepState 31 березня повідомили, що на Покровському напрямку ЗС РФ просунулися у районі села Пантелеймонівка Покровського району. На Новопавлівському напрямку росіяни просунулися у селі Розлив у Великоновосілківському районі.
28 березня повідомлялося, що на Куп'янському напрямку криворізькі десантники відбили наступ противника, до якого той ретельно готувався кілька тижнів.