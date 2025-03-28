Оккупанты готовились 3 недели: десантники ВСУ молниеносно разнесли россиян на Харьковщине (видео)

На Купянском направлении на Харьковщине криворожские десантники отбили наступление противника, к которому тот тщательно готовился несколько недель. Технику испепелили, а около сотни оккупантов-штурмовиков были "выведены из строя".

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Об этом сообщили в пресс-службе криворожской 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ ВСУ.

Отмечается, что к штурму оккупанты готовились 3 недели. Они накапливали личный состав и технику для массированного удара на Купянском направлении.

"Применив 13 единиц бронированной техники враг не получил никакого результата и не сдвинул линию фронта ни на сантиметр", — говорят в бригаде.

Бой состоялся 27 марта. Российские оккупанты начали штурм в 6 часов, и он происходил в несколько волн. В течение 4 часов ВС РФ атаковали позиции ВСУ минометами, артиллерией, РСЗО, сбросами, FPV-дронами и КАБами.

Около 13:00 оккупанты снова попытались пойти на штурм, но уже без техники. Криворожские десантники отбили штурм.

"Даже когда не происходит активных действий со стороны противника — все подразделения в боевой готовности и выполняют соответствующие задачи: минируют подходы к позициям, проводят разведку целей, совершенствуют FPV-дроны, поражают вражеские фортификационные сооружения, а также разведывают обстановку, чтобы заблаговременно выявить ударные группировки", — отметил командир одного из аэромобильных подразделений 77 ОАеБр.

Ориентировочные потери противника: в результате штурма составили 60 — 200-х, 28 — 300-х, 12 бронированных боевых машин и 1 танк.

Напомним, что 28 марта сообщалось, что на Покровском направлении ВСУ отбили вражеский штурм и уничтожили все 12 единиц российской бронированной техники. Стрелковый бой вели даже операторы дронов.