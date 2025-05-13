Рекордна кількість штурмів: десантники ЗСУ зірвали наступ ЗС РФ на Дніпропетровщину до 9 травня

Після того, як вище командування поставило ЗС РФ завдання зайти в Дніпропетровську область до Дня перемоги, українські бійці 3 травня на Покровському напрямку відбили рекордну кількість ворожих атак.

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Про роботу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України розповів кореспондент NV, який побував на позиціях підрозділу у дні інтенсивних боїв.

Бригада відповідає за захист самого Покровська та кількох стратегічних зон навколо. Навесні 2025 року 25 ОПДБр брали участь в успішних контратаках в селищі Котлине та зачистці села Лисівка, що відіграло важливу роль у стратегічній обороні Покровська.

25 ОПДБр спинила наступ РФ на Мирноград

Крім того, дії 25-ї бригади ДШВ спинили спроби росіян здійснити прорив у бік Мирнограда — "міста-супутника" Покровська. У березні окупанти намагалися штурмувати ділянку чотирма одиницями бронетехніки, автомобілями та великою кількістю піхоти.

"Ворог спочатку шукає слабку ділянку. Відправляє або піхотні групи, або мотоциклетні загони, або невелику кількість техніки. У окупантів, що задіяні в таких штурмах, шанси вижити вкрай малі. Але якщо десь їм вдалося просунутися хоч трохи, то задіюють посилені групи та починають тиснути саме в цю маленьку точку. Тобто перші загони мають дестабілізувати слабку зону, закріпитися на нових позиціях там, де їм вдалося пробитися, а далі іде максимальний тиск для розвитку успіху", — розповів журналісту про тактику ворога начальник групи розвідки одного з батальйонів 25-ї бригади ДШВ на позивний "Пасічник".

За словами бійців, окупанти намагалися штурмувати Мирноград протягом кількох діб і змогли наблизитися до лінії бойового зіткнення, однак військові бригади дронами та артилерією знищили одразу кілька хвиль ворожих штурмових загонів іще на початку їхнього руху у бік українських позицій. Офіцер "Пасічник" пояснив, що бригада створила між українськими та російськими позиціями так звану Kill Zone, яка допомогла сповільнити просування загарбників у 2025 році.

Попри "рекордну" кількість штурмів, протягом травня росіяни на різних відтинках Покровського напрямку фронту змогли просунутися лише на кілька сотень метрів. Кореспондент зазначає, що зараз можна стверджувати про провал наступу РФ до Дніпропетровської області до 9 травня.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 12 травня за даними DeepState Фото: скриншот

Наступ РФ на Дніпропетровську область: що відомо

Військовий кореспондент Богдан Мірошников 1 травня розповідав, що ЗС РФ намагаються зайти в Дніпропетровську область до 9 травня, і для цього посилюють наступ на Покровському напрямку. Він називав "близькою до критичної" ситуацію між річками Солона (тече через Селидове) та Вовча (через Курахове).

Військовослужбовці для матеріалу видання The Times, опублікованому 7 травня, оцінили шанси ворога виконати задачу Путіна увійти в Дніпропетровську область до 9 травня та зазначили, що окупанти посилили тиск на цьому напрямку та не зважають на "величезні втрати".

Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" розповів, що ЗС РФ могли захопити Котлярівку на Покровському напрямку неподалік кордону Дніпропетровської області.