Встигнути на 9 травня: РФ тисне на адмінкордоні, щоб зайти в Дніпропетровську область, — журналіст

Збройні сили Російської Федерації наступають на Покровському напрямку і все ближче до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Росіяни поспішають, щоб повихвалятись своїми "здобутками" з нагоди 9 травня. Крім того, складна ситуація на ще трьох напрямках фронту в Україні.

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Про наступ РФ на Дніпропетровську область у Telegram-каналі розповів військовий кореспондент Богдан Мірошников.

Мірошников написав про події, які відбуваються у Донецькій області західніше міста Покровськ. З його слів, склалась "близька до критичної" ситуація на відтинку фронту між річками Солона (тече через Селидове) та Вовча (через Курахове). На думку військкора, росіяни намагаються проникнути в Дніпропетровську область і встигнути це зробити до 9 травня. Мірошников пояснив, що у ЗСУ є "можливості в обороні", тому поки не ясно, як розвиватимуться події.

Інші відтинки зі складною ситуацією — це бої Сумській області, на частині Курської області РФ, біля Лиману, написав Мірошников. Після цього військкор пояснив, що ЗС РФ, схоже, почали літню наступальну кампанію.

"В міжріччі Солоної та Вовчої ситуація вже близька до критичної. Важкі дні для фронту. Дуже важкі. Але не треба думати, що після 9 травня ворог зупиниться. Навпаки. Він вже розпочинає свою літню кампанію, яка буде дуже складною для нас всіх", — попередив він.

Наступ РФ - Мірошников про ситуацію біля Дніпропетровської області Фото: Скриншот

Наступ РФ — деталі

На карті бойових дій DeepState можна відшукати відтинок фронту під Покровськом, про який розповів військкор Мірошников і на якому відбувається наступ РФ. На карті бачимо два "язики", які тягнуться до адмінкордону Дніпропетровської області. Один "язик" — в районі села Успенівка на річці Солоній. Відстань від Успенівки до адмінкордону — близько 5-6 км. Другий — в районі села Котлярівки (на північ від річки Вовча): відстань до адмінкордону — 5 км. Також аналітики позначили основні напрямки атак ворога і точки просування. Протягом останнього тижня відбулись зміни біля двох вказаних населених пунктів, а також біля Розливу (біля Вовчої).

Наступ РФ - ситуація на Покровському напрямку старном на 1 травня 2025 року Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився о 22:00 30 квітня, називають два напрямки з рекордною кількістю штурмів ЗС РФ. Один з них — Покровський: протягом минулої доби тут нарахували 81 атаку ворога. Другий — Лиманський: відбулось 35 російських атак.

Зазначимо, 29 квітня медіа The Guardian поспілкувалось з українськими бійцями щодо можливості нового наступу РФ. У розмові з журналістами бійці, які тримають оборону поруч з Лиманом та Куп'янськом, пояснили, що активізація росіян відбудеться влітку 2025 року: це їм підказує інтуїція.

Нагадуємо, 30 квітня військовослужбовець ЗСУ Денис Ярославський розповів, навіщо президент РФ Володимир Путін оголосив перемир'я на 9 травня. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чи можливий наступ РФ відразу в кількох напрямках.