Це "малоймовірно": в ISW з'ясували, чи можливий наступ ЗС РФ одразу на кількох напрямках навесні

Попри заяви політиків та ЗМІ про підготовку Росії до початку нового масштабного наступу на кількох напрямках навесні та влітку 2025 року, аналітики вважають, що у ЗС РФ є низка проблем, які не дадуть цього реалізувати. Серед них — відсутність змоги у Кремля створити достатню кількість новобранців для значного збільшення угруповання російських сил в Україні.

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Про шанси росіян здійснити можливий наступ одразу на кількох напрямках фронту з метою захоплення великих міст розповіли дослідники американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 29 березня.

"Росія, ймовірно, не має достатньо готових до розгортання резервів оперативного рівня, щоб проводити значні наступальні операції проти міст Суми, Харків і Запоріжжя без передислокації сил, які вже направлені на інші ділянки", — вважають аналітики.

Також в ISW зазначили, що навіть за умов проведення такої передислокації бойових сил, малоймовірним залишається розвиток подій, коли російська армія здійснює одночасно три масштабних наступи, спрямованих на захоплення великих українських міст.

Таку думку дослідники аргументують кількома чинниками:

Росія зазнала "значних втрат" особового складу;

у російської армії є суттєві втрати бронетехніки;

упродовж трьох років активних боїв ЗС РФ так і не продемонстрували здатності проводити складні воєнні операції.

Ще однією проблемою, яка наразі є у Росії, це відсутність можливості "створити достатню кількість новобранців", як вважають аналітики. Ситуація може зміниться лише якщо у Кремлі вдадуться до часткового призову резервів, однак таке рішення в Інституті вивчення війни вважають "непопулярним" та також малоймовірним.

Також дослідники наразі не бачать жодних ознак того, що Росія здійснює суттєві передислокації своїх сил у напрямку Запоріжжя, Сум чи Харкова, які б могли свідчити про підготовчі роботи щодо поновлення наступальних дій у цих районах.

Що відомо про можливий наступ Росії у навесні-влітку 2025 року

Президент України Володимир Зеленський 27 березня озвучив інформацію про те, що Росія готується до наступу на Сумщину та Харківщину навесні 2025 року. За словами президента, у Кремлі готували цю операцію раніше, однак на заваді реалізації стали дії українських військових у Курській області РФ.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко підтвердив слова Зеленського про підготовку наступу Росії, однак уточнив, що це може відбутися не пізніше середини-кінця літа 2025 року.

Майор ЗСУ Валерій Прозапас заявляв, що Росія готується до наступу на Запоріжжя.

Нагадаємо, що раніше закордонні ЗМІ повідомили, що ситуація на фронті може демонструвати перспективу завершення бойових дій в Україні до Великодня. Про це Фокус дізнавався 29 березня.

Також раніше Фокус з'ясував, чи буде готова Росія масштабно перекидати війська через рік перемир'я в Україні. Про це стало відомо 28 березня.