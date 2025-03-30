Это "маловероятно": в ISW выяснили, возможно ли наступление ВС РФ сразу на нескольких направлениях весной

Несмотря на заявления политиков и СМИ о подготовке России к началу нового масштабного наступления на нескольких направлениях весной и летом 2025 года, аналитики считают, что у ВС РФ есть ряд проблем, которые не дадут этого реализовать. Среди них — отсутствие возможности у Кремля создать достаточное количество новобранцев для значительного увеличения группировки российских сил в Украине.

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О шансах россиян осуществить возможное наступление сразу на нескольких направлениях фронта с целью захвата крупных городов рассказали исследователи американского Института изучения войны в своей сводке за 29 марта.

"Россия, вероятно, не имеет достаточно готовых к развертыванию резервов оперативного уровня, чтобы проводить значительные наступательные операции против городов Сумы, Харьков и Запорожье без передислокации сил, которые уже направлены на другие участки", — считают аналитики.

Также в ISW отметили, что даже в условиях проведения такой передислокации боевых сил, маловероятным остается развитие событий, когда российская армия осуществляет одновременно три масштабных наступления, направленных на захват крупных украинских городов.

Такое мнение исследователи аргументируют несколькими факторами:

Россия понесла "значительные потери" личного состава;

у российской армии есть существенные потери бронетехники;

за три года активных боев ВС РФ так и не продемонстрировали способности проводить сложные военные операции.

Еще одной проблемой, которая сейчас есть у России, это отсутствие возможности "создать достаточное количество новобранцев", как считают аналитики. Ситуация может изменится только если в Кремле прибегнут к частичному призыву резервов, однако такое решение в Институте изучения войны считают "непопулярным" и также маловероятным.

Также исследователи пока не видят никаких признаков того, что Россия осуществляет существенные передислокации своих сил в направлении Запорожья, Сум или Харькова, которые могли бы свидетельствовать о подготовительных работах по возобновлению наступательных действий в этих районах.

Что известно о возможном наступлении России весной-летом 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта озвучил информацию о том, что Россия готовится к наступлению на Сумскую и Харьковскую области весной 2025 года. По словам президента, в Кремле готовили эту операцию ранее, однако на пути реализации стали действия украинских военных в Курской области РФ.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко подтвердил слова Зеленского о подготовке наступления России, однако уточнил, что это может произойти не позднее середины-конца лета 2025 года.

Майор ВСУ Валерий Прозапас заявлял, что Россия готовится к наступлению на Запорожье.

Напомним, что ранее зарубежные СМИ сообщили, что ситуация на фронте может демонстрировать перспективу завершения боевых действий в Украине до Пасхи. Об этом Фокус узнавал 29 марта.

Также ранее Фокус выяснил, будет ли готова Россия масштабно перебрасывать войска через год перемирия в Украине. Об этом стало известно 28 марта.