Середина-конец лета: в Раде назвали срок масштабного наступления РФ на Украину (видео)

Российская армия действительно готовится к новому наступлению на Украину. Оккупанты будут готовы атаковать не ранее середины или конца лета 2025 года.

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Такие прогнозы озвучил в интервью "УНИАН" секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Россия в настоящее время создает новые части и объединения, но вряд ли подготовится к атакам через месяц. Прорыва фронта шириной в 1000 километров он считает абсолютно нереальным вариантом.

Агентство Associated Press со ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков ранее писало о подготовке армии России к "многостороннему наступлению" через 1000-километровую линию фронта.

Костенко уверен, что для этого нужно иметь значительные военные средства.

"Имеет ли РФ ресурсы, чтобы "ползти" так, как под Покровском? Да, особенно если она перебросит резервы из Курской области, то сможет продолжать давление", — указывает нардеп.

По его словам, ВСУ растягивают вражеские подразделения по разным направлениям, чтобы они не могли создавать большую группировку. В Курской области содержатся до 80 тысяч единиц личного состава ВС РФ вместе с солдатами из КНДР.

В Белгородской области, как утверждает Костенко, идут бои местного масштаба.

Перемирие с Россией: возможно ли оно?

Роман Костенко также сказал, что Россия пойдет на переговоры только если с ней будут разговаривать с позиции силы как Украина, таки Запад.

"То, что происходит сейчас — это уступки России. В Москве видят, что наши союзники готовы выполнить их условия", — продолжил он.

Армия России, называвшая себя второй в мире, не смогла захватить даже четыре области у страны без мощной армии и ВПК на момент полномасштабного вторжения.

"Была неподготовленная армия, не было дальнобойного оружия. Россияне декларировали, что имеют все, но в итоге допустили вторжение на свою территорию", — поделился он оценками.

Перемирие не изменит поражение России. В Кремле это понимают и продолжат попытки установить контроль над Украиной военными и дипломатическими мерами, заключил он.

Напомним, в Киеве скоро состоится встреча "в узком кругу", во время которой будут обсуждаться вопросы ввода иностранного военного контингента в Украину.

Фокус писал о попытках российских военных продвинуться на западном фланге под Покровском. В село Успеновка проникло до трех взводов пехотинцев ВС РФ.