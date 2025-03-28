"Военный треугольник": в Киеве пройдет срочная встреча в узком кругу, – Зеленский (видео)

В Киев приедут топ-чиновники стран, которые абсолютно готовы к отправке военного контингента в Украину. Франция и Британия точно будут за столом переговоров.

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Встреча пройдет в течение недели, стороны обсудят ряд вопросов по безопасности, заявил на брифинге 28 марта президент Украины Владимир Зеленский.

"Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут. Это такой, скажем так, треугольник", — рассказал глава государства.

По словам Зеленского собрание носит срочный характер и в узком кругу соберутся представителей генеральных штабов основных стран.

"Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг — Франция, Великобритания и Украина точно будут", — подчеркнул президент.

Киев, по словам президента, покажет инфраструктуру и стороны проработают общее видение. После этого сразу пройдет встреча на уровне советников по национальной безопасности.

"Продолжится итоговая встреча по гарантиям безопасности", — пояснил Зеленский.

Напомним, в Киев 26 марта приезжал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Норвегия увеличила помощь Украине на 50 миллиардов крон.

Британский канал Sky News ранее писал, как специальный посланник президента США Стивен Уиткофф ждал встречи с президентом России Владимиром Путиным восемь часов.