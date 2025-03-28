"Військовий трикутник": у Києві відбудеться термінова зустріч у вузькому колі, — Зеленський (відео)

До Києва приїдуть топчиновники країн, які абсолютно готові до відправлення військового контингенту в Україну. Франція і Британія точно будуть за столом переговорів.

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Зустріч відбудеться протягом тижня, сторони обговорять низку безпекових питань, заявив на брифінгу 28 березня президент України Володимир Зеленський.

"Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло: Франція, Британія та Україна точно будуть. Це такий, скажімо так, трикутник", — розповів глава держави.

За словами Зеленського, збори мають терміновий характер і у вузькому колі зберуться представники генеральних штабів основних країн.

"Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло — Франція, Велика Британія і Україна точно будуть", — наголосив президент.

Київ, за словами президента, покаже інфраструктуру і сторони опрацюють спільне бачення. Після цього одразу відбудеться зустріч на рівні радників з національної безпеки.

"Триватиме підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, до Києва 26 березня приїжджав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Норвегія збільшила допомогу Україні на 50 мільярдів крон.

Британський канал Sky News раніше писав, як спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф чекав на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним вісім годин.