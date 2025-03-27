На легковушках: в село под Покровском проникли 100 солдат ВС РФ, — DeepState (видео)

Украинские военные взрывают автомобили российской пехоты, которые едва не летят в сторону Успеновки, свидетельствует видео DeepState.

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Подразделения ВС РФ продолжают вести бои на Донбассе и пытаются продвинуться на западном фланге под Покровском. Под российским ударом оказалось село Успеновка, в которое проникло два-три взвода российских пехотинцев. О том, как бойцы Вооруженных сил Украины пытаются остановить вражеские штурмы, рассказали аналитики проекта DeepState.

Сообщение аналитиков о ситуации под Покровском появилось в сети вечером 27 марта. Указывается, что россияне пытаются оккупировать два села — Успеновку, а за ним — Новоалександровку. Для этого враг использует легковые автомобили, в которые загружается пехота ВС РФ и направляется вперед. На видео, которым иллюстрируется ситуация, действительно видим легковушку, которая несется по полю. В какой-то момент машина подрывается, а вокруг разбегаются солдаты ВС РФ, которым удалось спастись, свидетельствуют кадры.

Бойцы ВСУ пытаются не дать россиянам добраться до села и ежедневно обезвреживают по двадцать единиц живой силы, говорится в сообщении DeepState. Впрочем, согласно данным проекта, в Успеновку проникло около сотни российских солдат, которые "рассредоточились" по населенному пункту.

"Ситуация тяжелая, но под контролем. Часть сил противника уничтожаются на подходах", — подытожили аналитики.

На карте боевых действий DeepState указано, что Успеновка расположена вплотную к линии фронта неподалеку от реки Соленая. Рядом есть голубой участок ранее освобожденной территории площадью 0,43 кв. км. Ориентировочно, с 5 марта по 24 марта этот участок был больше — 0,66 кв. км, и проходил по восточной окраине села.

Бои на Донбассе — ситуация на Покровском направлении по состоянию на 27 марта Фото: DeepState

Бои на Донбассе — Генштаб о ситуации под Покровском

Украинское командование в 16:00 27 марта сообщило в Facebook, что на Покровском направлении состоялся 41 штурм ВС РФ. Враг пытался атаковать рядом с 14 населенными пунктами. В отчете Генштаба упоминают Успеновку и Новоалександровку, о которой писали аналитики DeepState.

Отметим, 24 марта боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил о деталях боев на Донбассе. Боец подтвердил угрожающую ситуацию в Успеновке. Военный рассказал, как группа российских солдат пробралась через междуречье Соленой и Волчьей и проникли на окраину населенного пункта. Подразделения "Хищники высот" обезвредил трех пехотинцев, которые попытались спрятаться между домами. В то же время враг давит на украинцев и не дает им покоя, используя дроны и минометы, написал "Мучной".

Напоминаем, 27 марта командир 91-го отдельного противотанкового батальона Назарий Кишаr рассказал, какие бои состоятся в ближайшее время на Донбассе.