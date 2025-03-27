Обострение под Покровском: в ВСУ предупредили о "затишье перед бурей" (видео)
Фронт на Покровском направлении стабилизировали, но войска РФ кидают в бой много техники и сил. Во второй половине марта существенно возросло количество атак, рассказал командир 91-го отдельного противотанкового батальона Назарий Кишак.
Интенсивность боев с российской армией на Покровском направлении в последнее время увеличилась. Об этом рассказал в эфире Radio NV командир 91-го отдельного противотанкового батальона Назарий Кишак.
Увеличение боестолкновений, по его оценкам, происходит не потому, что ВС РФ продавливают подразделения Силы обороны. Оккупанты вынуждены задействовать больше техники и сил.
По его словам, командованию удалось полностью стабилизировать фронт и на Покровском направлении присутствует хорошее управление войсками.
"Самое главное — полное взаимодействие между подразделениями", — подчеркнул он.
Кишак также сказал, что Россия накапливает личный состав и технику. Цель россиян — дойти до трассы "Константиновка-Покровск" и подойти к дороге на Павлоград. Тем не менее попытки прорывов пока неудачные.
Силы обороны Украины навязывают россиянам собственную волю и выбивают их из опорных пунктов. Прослеживается уменьшение штурмовых действий колоннами.
"Все говорят о каком-то затишье. Но на самом деле, это затишье перед бурей", — заметил он.
Аналитики проекта DeepState также сообщили об увеличении штурмов ВС РФ под Покровском после некоторого периода затишья.
В начале марта интенсивность наступлений врага снизилась примерно вдвое по сравнению с февралем и почти в четыре раза по сравнению с январем. Во второй половине марта интенсивность возросла, отмечают специалисты.
Напомним, украинским военным удалось занять позиции в населенном пункте Соленое на Покровском направлении. Прослеживались удачные попытки контратак в районе сел Удачное и Котлино.
Российская армия активно применяет дроны для поддержки пехотных штурмов на Покровском направлении. В среднем за день ВС РФ применяют 100-150 БПЛА.