Обострение под Покровском: в ВСУ предупредили о "затишье перед бурей" (видео)

Фронт на Покровском направлении стабилизировали, но войска РФ кидают в бой много техники и сил. Во второй половине марта существенно возросло количество атак, рассказал командир 91-го отдельного противотанкового батальона Назарий Кишак.

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Интенсивность боев с российской армией на Покровском направлении в последнее время увеличилась. Об этом рассказал в эфире Radio NV командир 91-го отдельного противотанкового батальона Назарий Кишак.

Командование ВСУ полностью стабилизировало фронт на Покровском направлении

Увеличение боестолкновений, по его оценкам, происходит не потому, что ВС РФ продавливают подразделения Силы обороны. Оккупанты вынуждены задействовать больше техники и сил.

По его словам, командованию удалось полностью стабилизировать фронт и на Покровском направлении присутствует хорошее управление войсками.

"Самое главное — полное взаимодействие между подразделениями", — подчеркнул он.

Кишак также сказал, что Россия накапливает личный состав и технику. Цель россиян — дойти до трассы "Константиновка-Покровск" и подойти к дороге на Павлоград. Тем не менее попытки прорывов пока неудачные.

Силы обороны Украины навязывают россиянам собственную волю и выбивают их из опорных пунктов. Прослеживается уменьшение штурмовых действий колоннами.

"Все говорят о каком-то затишье. Но на самом деле, это затишье перед бурей", — заметил он.

Аналитики проекта DeepState также сообщили об увеличении штурмов ВС РФ под Покровском после некоторого периода затишья.

В начале марта интенсивность наступлений врага снизилась примерно вдвое по сравнению с февралем и почти в четыре раза по сравнению с январем. Во второй половине марта интенсивность возросла, отмечают специалисты.

Напомним, украинским военным удалось занять позиции в населенном пункте Соленое на Покровском направлении. Прослеживались удачные попытки контратак в районе сел Удачное и Котлино.

Российская армия активно применяет дроны для поддержки пехотных штурмов на Покровском направлении. В среднем за день ВС РФ применяют 100-150 БПЛА.