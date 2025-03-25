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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

До 150 FPV-дронов в день: ВС РФ пытаются захватить небо под Покровском (видео)

российский FPV
Фото: "Известия" | Иллюстративное фото

Благодаря средствам РЭБ украинским защитникам иногда удается посадить беспилотник противника в доступном месте, после чего российский аппарат попадает в руки бойцов ВСУ.

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Российские подразделения активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поддержки атак своей пехоты на Покровском направлении. Об этом сообщил начальник службы радиоэлектронной и киберборьбы 152-й егерской бригады с позывным "Прайм" в эфире канала "АрмияТВ".

О боевой работе украинских средств РЭБ под Покровском (смотреть с 25:55)

"Все зависит от погоды. В среднем враг применяет в день 100-150 дронов точно. Это я говорю только о FPV-дронах. Что касается большого типа "крыльев", Орлан или ZALA, то они летают каждый день, с ними работают силы старшего начальника, есть противодействие", — рассказал военнослужащий.

По его словам, с FPV-дронами украинские военные борются на месте, используя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Этими средствами украинские защитники осуществляют подавление и перехваты.

"Если есть видеоперехват, то наши станции осуществляют поражение дронов и они теряют видеосигнал, то вражеский пилот уже не может им управлять. Тогда происходит потеря дрона. Иногда мы можем их и забрать, а иногда они падают в таких местах, где это невозможно", — пояснил "Прайм".

Ситуация под Покровском: динамика боев

По данным Генштаба ВСУ, Покровское направление остается одним из самых горячих участков восточного фронта. За минувшие сутки бойцы Сил обороны отбили 53 атаки в районе населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, а также остановили попытки продвижения противника в сторону Покровска, Котляровки, Богдановки и Алексеевки.

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Карта боевых действий на Покровском направлении
Фото: Генштаб ВСУ

В то же время аналитики ресурса DeepState зафиксировали продвижение российских войск в сторону Тарасовки и села Разлив, Донецкой области. Об этом свидетельствуют картографические данные. Однако существенно география линии боевого соприкосновения под Покровском за последнее время не изменилась.

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Боевые действия на Покровском направлении. 23 марта
Фото: deepstatemap.live
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Боевые действия на Покровском направлении. 24 марта
Фото: deepstatemap.live

Комментируя ситуацию на фронте начальник пресс-службы бригады "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль отметил, что российская армия снова активизировалась на Покровском направлении и вернулась к тактике жестких штурмов, как в начале активной фазы наступательной кампании.

"Враг активизировался. Он начал чаще штурмовать, как в начале активной фазы на Покровском направлении — снова группа за группой. Начали больше использовать FPV-дроны с артиллерией. Они могут очень плотно обстреливать наши позиции артиллерией. Сразу работают параллельно FPV-дроны, а за ними идет пехота. Очень трудно сдерживать врага таким наплывом", — сказал Коваль.

Напомним, представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов 24 марта сообщил, армия РФ снова пытается улучшить свое тактическое положение в районе Покровска в Донецкой области, однако их активность пока не достигла уровня февральских боев.