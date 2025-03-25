До 150 FPV-дронів на день: ЗС РФ намагаються захопити небо під Покровськом (відео)

Завдяки засобам РЕБ українським захисникам іноді вдається посадити безпілотник противника в доступному місці, після чого російський апарат потрапляє до рук бійців ЗСУ.

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Російські підрозділи активно використовують безпілотні літальні апарати (БпЛА) для підтримки атак своєї піхоти на Покровському напрямку. Про це повідомив начальник служби радіоелектронної та кіберборотьби 152-ї єгерської бригади з позивним "Прайм" в ефірі каналу "АрміяТВ".

Про бойову роботу українських засобів РЕБ під Покровськом (дивитися з 25:55)

"Усе залежить від погоди. У середньому ворог застосовує на день 100–150 дронів точно. Це я кажу тільки про FPV-дрони. Що стосується великого типу "крил", Орлан або ZALA, то вони літають щодня, з ними працюють сили старшого начальника, є протидія", — розповів військовослужбовець.

За його словами, з FPV-дронами українські військові борються на місці, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Цими засобами українські захисники здійснюють придушення та перехоплення.

"Якщо є відеоперехоплення, то наші станції здійснюють ураження дронів і вони втрачають відеосигнал, то ворожий пілот уже не може ним керувати. Тоді відбувається втрата дрона. Іноді ми можемо їх і забрати, а іноді вони падають у таких місцях, де це неможливо", — пояснив "Прайм".

Ситуація під Покровськом: динаміка боїв

За даними Генштабу ЗСУ, Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок східного фронту. За минулу добу бійці Сил оборони відбили 53 атаки в районі населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, а також зупинили спроби просування противника в бік Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки.

Карта бойових дій на Покровському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас аналітики ресурсу DeepState зафіксували просування російських військ у бік Тарасівки та села Розлив, Донецької області. Про це свідчать картографічні дані. Однак суттєво географія лінії бойового зіткнення під Покровськом за останній час не змінилася.

Бойові дії на Покровському напрямку. 23 березня Фото: deepstatemap.live Бойові дії на Покровському напрямку. 24 березня Фото: deepstatemap.live

Коментуючи ситуацію на фронті, начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль зазначив, що російська армія знову активізувалася на Покровському напрямку і повернулася до тактики жорстких штурмів, як на початку активної фази наступальної кампанії.

"Ворог активізувався. Він почав частіше штурмувати, як на початку активної фази на Покровському напрямку — знову група за групою. Почали більше використовувати FPV-дрони з артилерією. Вони можуть дуже щільно обстрілювати наші позиції артилерією. Одразу працюють паралельно FPV-дрони, а за ними йде піхота. Дуже важко стримувати ворога таким напливом", — сказав Коваль.

Нагадаємо, представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов 24 березня повідомив, що армія РФ знову намагається поліпшити своє тактичне становище в районі Покровська на Донеччині, проте їхня активність поки що не досягла рівня лютневих боїв.