Бои под Покровском: ВСУ отбили половину села Соленое и атакуют ВС РФ с тыла, – росвоенкоры

Активные боевые действия на Покровском направлении продолжаются с переменным успехом для воюющих сторон. Украинские силы пытаются отрезать оккупантов от снабжения в ряде сел.

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Покровское направление Донецкой области — одно из самых горячих участков фронта. Украинские войска сейчас прорываются в населенный пункт Соленое, чтобы перерезать коммуникации подразделениям ВС РФ, сообщает ряд российских военкоров.

Активные боевые действия продолжаются с переменным успехом для обеих сторон. Военкор Анатолий Радов отмечает, что ВСУ взяли под контроль половину Соленого, расположенного в 7 километрах от Покровска. Украинские силы сейчас пытаются отрезать российские подразделения от снабжения.

Украинские войска предпринимают попытки прорваться в Соленое

Z-каналы пишут, что украинские войска предпринимают попытки прорваться в Соленое, чтобы перерезать коммуникации подразделениям ВС РФ, которые находятся севернее. В дальнейшем ВСУ могут атаковать села Волково и Песчаное с тыла.

ВСУ пытаются контратаковать в районе Удачное — Котлино, продолжаются встречные бои в направлении шахтоуправления севернее Удачного. На самой шахте ВСУ хорошо закрепились. Боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной" сообщил о контроле над селом Котлино, но промзону заняли ВС РФ.

Сильное давление россиян фиксируется в районе Песчаного, но северо-западная часть остается под контролем украинских сил.

При этом глава пресс-службы бригады "Красная калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль говорил об активизации ВС РФ и жестких штурмах под Покровском. Оккупанты чаще применяют в атаках артиллерию и FPV-дроны, каждый день они пытаются прорвать оборону ВСУ.

Напомним, ВС РФ используют для поддержки атак пехоты на Покровском направлении до 150 беспилотников в день. ВСУ перехватывают аппараты средствами РЭБ.

Фокус ранее писал, как мэр Покровска Руслан Требушкин попал в скандал за публикацию видео из Бельгии с обращением к гражданам Украины.