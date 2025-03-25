Бої під Покровськом: ЗСУ відбили половину села Солоне й атакують ЗС РФ із тилу, — військкори РФ

Активні бойові дії на Покровському напрямку тривають зі змінним успіхом для воюючих сторін. Українські сили намагаються відрізати окупантів від постачання в низці сіл.

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Покровський напрямок Донецької області — одна з найгарячіших ділянок фронту. Українські війська зараз прориваються в населений пункт Солоне, щоб перерізати комунікації підрозділам ЗС РФ, повідомляє низка російських військкорів.

Активні бойові дії тривають зі змінним успіхом для обох сторін. Військкор Анатолій Радов зазначає, що ЗСУ взяли під контроль половину Солоного, розташованого за 7 кілометрів від Покровська. Українські сили зараз намагаються відрізати російські підрозділи від постачання.

Українські війська роблять спроби прорватися в Солоне

Z-канали пишуть, що українські війська роблять спроби прорватися в Солоне, щоб перерізати комунікації підрозділам ЗС РФ, які перебувають на північ. Надалі ЗСУ можуть атакувати села Вовкове і Піщане з тилу.

ЗСУ намагаються контратакувати в районі Удачне — Котлине, тривають зустрічні бої в напрямку шахтоуправління на північ від Удачного. На самій шахті ЗСУ добре закріпилися. Боєць Сил оборони України з позивним "Мучной" повідомив про контроль над селом Котлине, але промзону зайняли ЗС РФ.

Сильний тиск росіян фіксується в районі Піщаного, але північно-західна частина залишається під контролем українських сил.

При цьому глава пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль говорив про активізацію ЗС РФ і жорсткі штурми під Покровськом. Окупанти частіше застосовують в атаках артилерію і FPV-дрони, щодня вони намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Нагадаємо, ЗС РФ використовують для підтримки атак піхоти на Покровському напрямку до 150 безпілотників на день. ЗСУ перехоплюють апарати засобами РЕБ.

Фокус раніше писав, як мер Покровська Руслан Требушкін потрапив у скандал за публікацію відео з Бельгії зі зверненням до громадян України.