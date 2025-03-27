Загострення під Покровськом: у ЗСУ попередили про "затишшя перед бурею" (відео)

Фронт на Покровському напрямку стабілізували, але війська РФ кидають у бій багато техніки та сил. У другій половині березня суттєво зросла кількість атак, розповів командир 91-го окремого протитанкового батальйону Назарій Кишак.

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Інтенсивність боїв із російською армією на Покровському напрямку останнім часом збільшилася. Про це розповів в ефірі Radio NV командир 91-го окремого протитанкового батальйону Назарій Кишак.

Командування ЗСУ повністю стабілізувало фронт на Покровському напрямку

Збільшення бойових зіткнень, за його оцінками, відбувається не тому, що ЗС РФ продавлюють підрозділи Сили оборони. Окупанти змушені задіювати більше техніки та сил.

За його словами, командуванню вдалося повністю стабілізувати фронт і на Покровському напрямку присутнє хороше управління військами.

"Найголовніше — повна взаємодія між підрозділами", — підкреслив він.

Кишак також сказав, що Росія накопичує особовий склад і техніку. Мета росіян — дійти до траси "Костянтинівка-Покровськ" і підійти до дороги на Павлоград. Проте спроби проривів поки що невдалі.

Сили оборони України нав'язують росіянам власну волю та вибивають їх з опорних пунктів. Простежується зменшення штурмових дій колонами.

"Усі говорять про якесь затишшя. Але насправді, це затишшя перед бурею", — зауважив він.

Аналітики проєкту DeepState також повідомили про збільшення штурмів ЗС РФ під Покровськом після деякого періоду затишшя.

На початку березня інтенсивність наступів ворога знизилася приблизно вдвічі порівняно з лютим і майже вчетверо порівняно із січнем. У другій половині березня інтенсивність зросла, зазначають фахівці.

Нагадаємо, українським військовим вдалося зайняти позиції в населеному пункті Солоне на Покровському напрямку. Простежувалися вдалі спроби контратак у районі сіл Удачне та Котлине.

Російська армія активно застосовує дрони для підтримки піхотних штурмів на Покровському напрямку. У середньому за день ЗС РФ застосовують 100-150 БПЛА.