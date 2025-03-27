На легковиках: у село під Покровськом проникли 100 солдатів РФ, — DeepState (відео)

Українські військові підривають автомобілі російської піхоти, які ледь не летять у бік Успенівки, свідчить відео DeepState.

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Підрозділи ЗС РФ продовжують вести бої на Донбасі та намагаються просунутись на західному фланзі під Покровськом. Під російським ударом опинилося село Успенівка, в яке проникла два-три взводи російських піхотинців. Про те, як бійці Збройних сил України намагаються зупинили ворожі штурми, розповіли аналітики проєкту DeepState.

Допис аналітиків про ситуацію під Покровськом з'явився у мережі увечері 27 березня. Вказується, що росіяни намагаються окупувати два села — Успенівку, а за ним — Новоолександрівку. Для цього ворог використовує легкові автомобілі, в які завантажується піхота ЗС РФ і прямує вперед. На відео, яким ілюструється ситуація, дійсно бачимо легковик, який несеться полем. В якийсь момент машина підривається, а навколо розбігаються солдати ЗС РФ, яким вдалось врятуватись, свідчать кадри.

Бійці ЗСУ намагаються не дати росіянам дістатись села і щодня знешкоджують по двадцять одиниць живої сили, ідеться у повідомленні DeepState. Втім, згідно з даними проєкту, в Успенівку проникло близько сотні російських солдатів, які "розосередились" по населеному пункту.

"Ситуація важка, але під контролем. Частина сил противника знищуються на підходах", — підсумували аналітики.

На карті бойових дій DeepState вказано, що Успенівка розташована впритул до лінії фронту неподалік від річки Солона. Поруч є блакитна ділянка раніше звільненої території площею 0,43 кв. км. Орієнтовно, з 5 березня по 24 березня ця ділянка була більша — 0,66 кв. км, і проходила по східній околиці села.

Бої на Донбасі - ситуація на Покровському напрямку станом на 27 березня Фото: DeepState

Бої на Донбасі — Генштаб про ситуацію під Покровськом

Українське командування о 16:00 27 березня повідомило у Facebook, що на Покровському напрямку відбувся 41 штурм ЗС РФ. Ворог намагався атакувати поруч з 14 населеними пунктами. У звіті Генштабу згадують Успенівку та Новоолександрівку, про яку писали аналітики DeepState.

Зазначимо, 24 березня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив про деталі боїв на Донбасі. Боєць підтвердив загрозливу ситуацію в Успенівці. Військовий розповів, як група російських солдатів пробралась через міжріччя Солоної та Вовчої та проникли на околицю населеного пункту. Підрозділу "Хижаки висот" знешкодив трьох піхотинців, які спробували сховатись між будинками. Водночас ворог тисне на українців і не дає їм спокою, б'ючи дронами та мінометами, написав "Мучной".

Нагадуємо, 27 березня командир 91-го окремого протитанкового батальйону Назарій Кишаr розповів, які бої відбудуться найближчим часом на Донбасі.