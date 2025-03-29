Середина-кінець літа: у Раді назвали термін масштабного наступу РФ на Україну (відео)

Російська армія дійсно готується до нового наступу на Україну. Окупанти будуть готові атакувати не раніше середини або кінця літа 2025 року.

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Такі прогнози озвучив в інтерв'ю "УНІАН" секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Росія наразі створює нові частини та об'єднання, але навряд чи підготується до атак через місяць. Прориву фронту завширшки в 1000 кілометрів він вважає абсолютно нереальним варіантом.

Агентство Associated Press з посиланням на українських урядових і військових аналітиків раніше писало про підготовку армії Росії до "багатостороннього наступу" через 1000-кілометрову лінію фронту.

Костенко впевнений, що для цього потрібно мати значні військові кошти.

"Чи має РФ ресурси, щоб "повзти" так, як під Покровськом? Так, особливо якщо вона перекине резерви з Курської області, то зможе продовжувати тиск", — вказує нардеп.

За його словами, ЗСУ розтягують ворожі підрозділи за різними напрямками, щоб вони не могли створювати велике угруповання. У Курській області утримують до 80 тисяч одиниць особового складу ЗС РФ разом із солдатами з КНДР.

У Бєлгородській області, як стверджує Костенко, тривають бої місцевого масштабу.

Перемир'я з Росією: чи можливе воно?

Роман Костенко також сказав, що Росія піде на переговори тільки якщо з нею будуть розмовляти з позиції сили як Україна, таки Захід.

"Те, що відбувається зараз — це поступки Росії. У Москві бачать, що наші союзники готові виконати їхні умови", — продовжив він.

Армія Росії, яка називала себе другою у світі, не змогла захопити навіть чотири області у країни без потужної армії і ВПК на момент повномасштабного вторгнення.

"Була непідготовлена армія, не було далекобійної зброї. Росіяни декларували, що мають усе, але в підсумку допустили вторгнення на свою територію", — поділився він оцінками.

Перемир'я не змінить поразки Росії. У Кремлі це розуміють і продовжать спроби встановити контроль над Україною військовими та дипломатичними заходами, підсумував він.

Нагадаємо, у Києві незабаром відбудеться зустріч "у вузькому колі", під час якої обговорюватимуть питання введення іноземного військового контингенту в Україну.

Фокус писав про спроби російських військових просунутися на західному фланзі під Покровськом. У село Успенівка проникло до трьох взводів піхотинців ЗС РФ.