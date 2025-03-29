Середина-кінець літа: у Раді назвали термін масштабного наступу РФ на Україну (відео)
Російська армія дійсно готується до нового наступу на Україну. Окупанти будуть готові атакувати не раніше середини або кінця літа 2025 року.
Такі прогнози озвучив в інтерв'ю "УНІАН" секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Росія наразі створює нові частини та об'єднання, але навряд чи підготується до атак через місяць. Прориву фронту завширшки в 1000 кілометрів він вважає абсолютно нереальним варіантом.
Агентство Associated Press з посиланням на українських урядових і військових аналітиків раніше писало про підготовку армії Росії до "багатостороннього наступу" через 1000-кілометрову лінію фронту.
Костенко впевнений, що для цього потрібно мати значні військові кошти.
"Чи має РФ ресурси, щоб "повзти" так, як під Покровськом? Так, особливо якщо вона перекине резерви з Курської області, то зможе продовжувати тиск", — вказує нардеп.
За його словами, ЗСУ розтягують ворожі підрозділи за різними напрямками, щоб вони не могли створювати велике угруповання. У Курській області утримують до 80 тисяч одиниць особового складу ЗС РФ разом із солдатами з КНДР.
У Бєлгородській області, як стверджує Костенко, тривають бої місцевого масштабу.
Перемир'я з Росією: чи можливе воно?
Роман Костенко також сказав, що Росія піде на переговори тільки якщо з нею будуть розмовляти з позиції сили як Україна, таки Захід.
"Те, що відбувається зараз — це поступки Росії. У Москві бачать, що наші союзники готові виконати їхні умови", — продовжив він.
Армія Росії, яка називала себе другою у світі, не змогла захопити навіть чотири області у країни без потужної армії і ВПК на момент повномасштабного вторгнення.
"Була непідготовлена армія, не було далекобійної зброї. Росіяни декларували, що мають усе, але в підсумку допустили вторгнення на свою територію", — поділився він оцінками.
Перемир'я не змінить поразки Росії. У Кремлі це розуміють і продовжать спроби встановити контроль над Україною військовими та дипломатичними заходами, підсумував він.
Нагадаємо, у Києві незабаром відбудеться зустріч "у вузькому колі", під час якої обговорюватимуть питання введення іноземного військового контингенту в Україну.
Фокус писав про спроби російських військових просунутися на західному фланзі під Покровськом. У село Успенівка проникло до трьох взводів піхотинців ЗС РФ.