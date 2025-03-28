РФ будет готова к масштабной переброске войск спустя год перемирия в Украине, — министр

Москва может разместить сотни тысяч солдат на границе с балтийскими странами для проведения учений. Как отметил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс, такие маневры могут внезапно перейти в реальное наступление.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на конференции по безопасности заявил, что Россия может осуществить "крупномасштабную" переброску войск примерно через год после заключения перемирия или мира в Украине. Об этом 27 марта сообщило издание Defense News.

Брекельманс призвал аудиторию представить ситуацию, при которой президент России Владимир Путин разместит сотни тысяч солдат на границе с балтийскими странами для проведения учений. По его словам, опыт Украины показывает, что такие маневры могут внезапно перейти в реальное наступление, о чем станет известно не ранее, чем за неделю до возможного нападения.

Оценка главы Минобороны Нидерландов угрозы совпадает с выводами Датской службы оборонной разведки (DDIS), которая в февральском отчете заявила, что Россия сможет высвободить "значительные" военные ресурсы в случае прекращения конфликта в Украине. Согласно их прогнозам, Москва будет готова к ведению региональной войны в районе Балтийского моря в течение двух лет после замораживания или завершения боевых действий в Украине.

Военнослужащии армии Нидерландов Фото: Википедия

"Мы не знаем, как именно Путин будет испытывать НАТО. Мы знаем, что если Путин, после Украины, нападет на соседнюю страну, которая входит в НАТО, то мы будем ее частью. Тогда Нидерланды также должны помочь защитить территорию НАТО", — заявил Брекельманс.

Кроме того, министр отметил рост гибридных угроз. Нидерланды ежедневно сталкиваются с кибератаками на больницы и морские порты, шпионажем и разведывательной деятельностью, включая случаи появления неопознанных беспилотников и судов, фиксирующих критически важную инфраструктуру в Северном море.

"Мы фактически больше не живем в мире – мы находимся в серой зоне между войной и миром", – подчеркнул Брекельманс.

Ответные меры Нидерландов

В Defense News напомнили, что в ответ на растущую угрозу со стороны России Нидерланды усиливают свое военное присутствие в Балтийском регионе. В частности, голландские военные подразделения развернуты в Литве в рамках миссии НАТО, а истребители F-35 до конца марта 2025 года будут выполнять задачи по охране воздушного пространства в странах Балтии.

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Нидерланды также объявили о планах по значительному увеличению численности своих вооруженных сил. В течение ближайших пяти лет персонал вооруженных сил вырастет с 74 000 до 100 000 человек, с перспективой дальнейшего расширения до 200 000 – это станет крупнейшим увеличением численности армии с конца холодной войны.

Напомним, 24 марта Польша подтвердила планы по установке противопехотных мин вдоль границ с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит". В то же время, как сообщил замглавы министра обороны Польши Павел Бейда, страна пока не располагает противопехотными минами в данный момент, однако страна готова организовать их производство.