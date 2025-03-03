Саммит без стран Балтии: почему недооценивают военное значение Литвы, Латвии и Эстонии

По мнению польского военного аналитика Михала Брушевского, европейские лидеры оставили без приглашения государства, которые находятся в непосредственной зоне риска из-за агрессивной политики Москвы, что было ошибкой.

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В числе 18 представителей европейских стран, которые участвовали 2 марта в саммите безопасности в Лондоне, не было представителей стран Балтии. И хотя инициатор встречи, британский премьер-министр Кир Стармер, извинился перед лидерами балтийских стран, напрашивается вопрос, действительно ли в Европе недооценивают военное значение Литвы, Латвии и Эстонии, или же их не пригласили по другим причинам.

В этом вопросе разбирался польский военный эксперт Михал Брушевски в материале Defence24 от 3 марта.

Почему европейцы думают, что они сильнее американцев

Недавние саммиты в Париже и Лондоне, посвященные безопасности Европы, обернулись дипломатическим скандалом. И хотя британский премьер принес извинения за неприглашение прибалтийских государств на саммит, эти шаги не смогли полностью компенсировать дипломатическое унижение, которому подверглись Вильнюс, Рига и Таллин.

Безусловно, отмечает аналитик, Лондонский саммит задумывался как демонстрация европейской решимости в противовес позиции Дональда Трампа, который выступает против активного американского вмешательства в войну в Украине. Однако стремление Европы заявить о себе как о самостоятельном силовом игроке обернулось стратегической ошибкой. В то время как Украине была предоставлена дополнительная военная помощь, внимание к Балтийскому региону оказалось на удивление слабым.

Участники саммита в Лондоне. 2 февраля 2025

"Проблема в том, что в стремлении сделать вид, что Европа сильнее американцев, забыли взглянуть на карту Восточной Европы. В то время как на стороне Украины было много желающих, на стороне Прибалтики не было никого", — отметил аналитик.

Более того, продолжил Брушевски, даже очень сильное недовольство на политику Трампа не изменит того факта, что США обладают первой армией в мире, поэтому враждовать с Вашингтоном на фоне нависшей угрозы третьей мировой войны было бы самоубийством.

Балтийские страны на передовой обороны НАТО

Когда европейские лидеры оставили без приглашения государства, которые находятся в непосредственной зоне риска из-за агрессивной политики Москвы, это вызвало серьезное недовольство в регионе и поставило под вопрос стратегическое планирование НАТО.

Брушевски убежден, что страны Балтии играют важную роль в системе безопасности Альянса. Несмотря на относительно небольшие вооруженные силы – в сумме около 45 000 человек в составе армий первой линии, – стратегическое значение Балтийского региона невозможно недооценивать. Его контроль позволяет России угрожать всей Восточной Европе, а утрата независимости этих стран поставит под удар всю систему коллективной безопасности НАТО.

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По оценкам экспертов, в случае масштабного конфликта Россия могла бы попытаться создать сухопутный коридор через Сувалкский выступ, соединяющий Калининград с Беларусью, и без сильного военного присутствия в странах Балтии этот сценарий становится реальной угрозой для всего НАТО.

"Они строят Балтийскую линию обороны, они просят западные контингенты на своей территории, принимая наших солдат. В любом случае, балтийцы кричат: смотрите, мы стараемся, мы — форпост Североатлантического альянса!" — пишет аналитик.

Кроме того, эти страны активно помогают Украине, выделяя значительные средства и вооружение, несмотря на ограниченные ресурсы. Например, в начале войны Эстония выделила на военную помощь Украине сумму, эквивалентную 0,8% своего ВВП — это один из самых высоких показателей среди союзников.

Опасения Эстонии, Литвы и Латвии

Исключение стран Балтии из обсуждений по безопасности породило страхи, что их интересы могут быть проигнорированы в будущих переговорах. В условиях нарастающего давления со стороны России — от информационных атак до возможных провокаций на границах — этот сигнал был воспринят в Таллине, Вильнюсе и Риге как тревожный звонок.

Президент Литвы Гитанас Науседа Фото: Офис президента

Как отметил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, "страны Балтии находятся в группе риска, и их присутствие на таких встречах просто необходимо". В Литве ситуация была воспринята еще острее — президент Гитанас Науседа назвал случившееся "позорным", а его советник Аста Скайсгирите сравнила ситуацию с новыми разделительными линиями в Европе.

Таким образом, подводит итог Брушевски, перед западными странами стоит новая реальность: осознание значимости Балтийских государств для общей безопасности Европы. Они остаются ключевым сдерживающим фактором возможного российского вторжения в НАТО, и их игнорирование может привести к стратегическим просчетам, последствия которых будет сложно исправить.

Напомним, после дипломатического скандала в Овальном кабинете, Украина и ее союзники пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на украинском арсенале. В Европе надеются, что США все же дадут разрешение на открытие нового ракетного завода Patriot в Германии, однако первую ракету там смогут выпустить не раньше 2027 года.