Украина и ЕС пытаются быстро найти замену важному вооружению США, — Forbes

В Европе надеются, что США таки дадут разрешение на открытие нового ракетного завода Patriot в Германии. Но первую ракету там смогут выпустить не раньше 2027 года.

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После недоразумения между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете, Украина и ее союзники пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на украинском арсенале. Об этом пишет издание Forbes.

Как пишет издание, из-за действий Трампа, который объединяет Соединенные штаты с Россией и другими автократиями, Украина и Европа не могут рассчитывать на дальнейшую поддержку США. Поэтому новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу достичь "стратегической независимости".

В Европе считают, что Украина должна получить достаточно ракет для ПВО.

"Противовоздушная оборона является одной из важнейших потребностей Украины", — сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

На конференции премьер-министр Великобритании Кейр Стармер пообещал выделить 2 миллиарда долларов США на поставку Украине 5000 ракет противовоздушной обороны малой дальности Martlet, изготовленных французской компанией Thales на заводе в Белфасте. В то же время норвежская фирма Kongsberg объявила о плане объединиться с украинской фирмой для производства в Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.

"Ни одна инициатива не решает проблему дальней противовоздушной обороны Украины. Martlets могут поражать российские беспилотники и другие меньшие воздушные угрозы с расстояния пяти миль. NASAMS может атаковать более высокие и быстрые угрозы с расстояния 25 миль. Но Патриоты могут перехватывать самолеты, беспилотники и все баллистические ракеты, движущиеся быстрее всего, на расстоянии 60 миль или дальше", — пишет Forbes.

Как отмечает издание, Украина получала ракеты для своих батарей Patriot небольшими партиями — и оперативно их запускала. Вероятно, в у Киева нет больших запасов ракет Patriot, и они могут быстро закончиться, поскольку американцы не оказывают помощь.

В Европе надеются, что США таки дадут разрешение на открытие нового ракетного завода Patriot в Германии, которым совместно управляют американская компания Raytheon и европейский производитель ракет MBDA, для продажи Patriot Украине. Но этот завод все еще строится и сможет, вероятно, выпустить свою первую ракету только в 2027 году.

"Есть только один реалистичный вариант: SAMP/T, "Евро-Патриот", совместного производства MBDA и консорциума Eurosam Thales. Украина уже имеет две батареи SAMP/T, но ей понадобятся еще несколько, а также сотни ракет Aster, чтобы они могли стрелять", — говорится в публикации.

Также в материале говорится о том, что Asters могут стать заменой для украинских Patriot американского производства, но украинцам понадобятся дополнительные пусковые установки SAMP/T и радары.

"Процесс деамериканизации ПВО Украины начался. И обязательно ускорится", — резюмирует Forbes.

Напомним, что на фоне ссоры Зеленского с Трампом украинцы собрали 27 миллионов на ядерное оружие. Сбор объявил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Всего за 30 минут "на ядерку" задонатили два миллиона гривен.