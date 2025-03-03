Україна і ЄС намагаються швидко знайти заміну важливому озброєнню США, — Forbes

У Європі сподіваються, що США таки дадуть дозвіл на відкриття нового ракетного заводу Patriot у Німеччині. Але першу ракету там зможуть випустити не раніше 2027 року.

Related video

Після непорозуміння між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, Україна та її союзники намагаються замінити найважливішу зброю американського виробництва на українському арсеналі. Про це пише видання Forbes.

Як пише видання, через дії Трампа, який об’єднує Сполучені штати з Росією та іншими автократіями, Україна та Європа не можуть розраховувати на подальшу підтримку США. Через це новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європу досягти "стратегічної незалежності".

У Європі вважають, що Україна має отримати достатньо ракет для ППО.

"Протиповітряна оборона є однією з найважливіших потреб України", — сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам .

На конференції прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер пообіцяв виділити 2 мільярди доларів США на постачання Україні 5000 ракет протиповітряної оборони малої дальності Martlet, виготовлених французькою компанією Thales на заводі в Белфасті. Водночас норвезька фірма Kongsberg оголосила про план об’єднатися з українською фірмою для виробництва в Україні ракет класу "земля-повітря" для 13 українських батарей ППО середньої дальності NASAMS.

"Жодна ініціатива не вирішує проблему дальньої протиповітряної оборони України. Martlets можуть вражати російські безпілотники та інші менші повітряні загрози з відстані п'яти миль. NASAMS може атакувати вищі та швидші загрози з відстані 25 миль. Але Патріоти можуть перехоплювати літаки, безпілотники та всі балістичні ракети, що рухаються найшвидше, на відстані 60 миль або далі", — пише Forbes.

Як зазначає видання, Україна отримувала ракети для своїх батарей Patriot невеликими партіями — і оперативно їх запускала. Ймовірно, в у Києва немає великих запасів ракет Patriot, і вони можуть швидко закінчитися, оскільки американці не надають допомогу.

У Європі сподіваються, що США таки дадуть дозвіл на відкриття нового ракетного заводу Patriot у Німеччині, яким спільно керують американська компанія Raytheon і європейський виробник ракет MBDA, для продажу Patriot Україні. Але цей завод все ще будується і зможе, ймовірно, випустити свою першу ракету лише в 2027 році.

"Є лише один реалістичний варіант: SAMP/T, "Євро-Patriot ", спільного виробництва MBDA та консорціуму Eurosam Thales. Україна вже має дві батареї SAMP/T, але їй знадобляться ще кілька, а також сотні ракет Aster, щоб вони могли стріляти", — йдеться в публікації.

Також в матеріалі йдеться про те, що Asters можуть стати заміною для українських Patriot американського виробництва, але ​​українцям знадобляться додаткові пускові установки SAMP/T і радари.

"Процес деамериканізації ППО України почався. І обов'язково прискориться", — резюмує Forbes.

Нагадаємо, що на тлі сварки Зеленського з Трампом українці зібрали 27 мільйонів на ядерну зброю. Збір оголосив співзасновник Monobank Олег Гороховський. Лише за 30 хвилин "на ядерку" задонатили два мільйони гривень.