РФ буде готова до масштабного перекидання військ через рік перемир'я в Україні, — міністр

Москва може розмістити сотні тисяч солдатів на кордоні з балтійськими країнами для проведення навчань. Як зазначив глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс, такі маневри можуть раптово перейти в реальний наступ.

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на конференції з безпеки заявив, що Росія може здійснити "великомасштабне" перекидання військ приблизно за рік після укладення перемир'я або миру в Україні. Про це 27 березня повідомило видання Defense News.

Брекельманс закликав аудиторію уявити ситуацію, за якої президент Росії Володимир Путін розмістить сотні тисяч солдатів на кордоні з балтійськими країнами для проведення навчань. За його словами, досвід України показує, що такі маневри можуть раптово перейти в реальний наступ, про що стане відомо не раніше, ніж за тиждень до можливого нападу.

Оцінка глави Міноборони Нідерландів загрози збігається з висновками Данської служби оборонної розвідки (DDIS), яка в лютневому звіті заявила, що Росія зможе вивільнити "значні" військові ресурси в разі припинення конфлікту в Україні. Згідно з їхніми прогнозами, Москва буде готова до ведення регіональної війни в районі Балтійського моря протягом двох років після заморожування або завершення бойових дій в Україні.

Військовослужбовці армії Нідерландів Фото: Вiкiпедiя

"Ми не знаємо, як саме Путін випробовуватиме НАТО. Ми знаємо, що якщо Путін, після України, нападе на сусідню країну, яка входить до НАТО, то ми будемо її частиною. Тоді Нідерланди також повинні допомогти захистити територію НАТО", — заявив Брекельманс.

Крім того, міністр відзначив зростання гібридних загроз. Нідерланди щодня стикаються з кібератаками на лікарні та морські порти, шпигунством і розвідувальною діяльністю, включно з випадками появи нерозпізнаних безпілотників і суден, що фіксують критично важливу інфраструктуру в Північному морі.

"Ми фактично більше не живемо у світі — ми перебуваємо в сірій зоні між війною і миром", — наголосив Брекельманс.

Відповідні заходи Нідерландів

У Defense News нагадали, що у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії Нідерланди посилюють свою військову присутність у Балтійському регіоні. Зокрема, голландські військові підрозділи розгорнуті в Литві в рамках місії НАТО, а винищувачі F-35 до кінця березня 2025 року виконуватимуть завдання з охорони повітряного простору в країнах Балтії.

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Нідерланди також оголосили про плани щодо значного збільшення чисельності своїх збройних сил. Протягом найближчих п'яти років персонал збройних сил зросте з 74 000 до 100 000 осіб, з перспективою подальшого розширення до 200 000 — це стане найбільшим збільшенням чисельності армії з кінця холодної війни.

Нагадаємо, 24 березня Польща підтвердила плани щодо встановлення протипіхотних мін уздовж кордонів з Росією і Білоруссю в рамках програми "Східний щит". Водночас, як повідомив заступник голови міністра оборони Польщі Павел Бейда, країна поки що не має у своєму розпорядженні протипіхотних мін наразі, проте країна готова організувати їхнє виробництво.