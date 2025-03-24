"Східний щит": Польща та країни Балтії замінують кордони з РФ і Білоруссю

У рамках створення оборонної інфраструктури вздовж східних кордонів Польща має намір виробити від кількох сотень тисяч до одного мільйона одиниць протитанкових і протипіхотних мін.

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Заступник глави міністра оборони Польщі Павел Бейда підтвердив плани зі встановлення протипіхотних мін уздовж кордонів з Росією і Білоруссю в рамках програми "Східний щит" (Tarcza Wschód). В інтерв'ю RMF FM він наголосив, що це рішення зумовлене серйозною ситуацією з безпекою на східних кордонах країни і посиленням співробітництва між Росією і Білоруссю.

Бейда повідомив, що Польща не має у своєму розпорядженні протипіхотних мін наразі, проте країна готова організувати їхнє виробництво. Випуском мін займеться холдингова компанія Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) у співпраці з державними та приватними підприємствами. Планується виробити від кількох сотень тисяч до одного мільйона одиниць.

Литва також підтвердила плани з розміщення протипіхотних і протитанкових мін уздовж кордонів з Росією і Білоруссю, взявши за основу польську модель. За словами міністра оборони Литви Довіле Шакалене, країни Балтії координують дії з Польщею та Фінляндією, прагнучи інтегрувати системи прикордонної оборони в єдину інфраструктуру.

Програма "Східний щит": що відомо

Програма "Східний щит", запущена в травні 2024 року, передбачає створення оборонної інфраструктури вздовж 700-кілометрового кордону з Білоруссю і Росією. Бюджет проєкту оцінюють у 10 мільярдів злотих (близько 2,5 мільярда доларів США), а завершення робіт заплановано на 2028 рік.

Основні елементи програми включають:

Будівництво протитанкових ровів, укріплень і мінних полів.

Створення оперативної інфраструктури: бункерів, спостережних пунктів і укриттів.

Використання систем спостереження на базі штучного інтелекту (IMINT, SIGINT).

Радіоелектронна боротьба і технології протидії безпілотникам.

Перші укріплення вже завершено в районі Домбрувки (Вармінсько-Мазурське воєводство) на кордоні з Калінінградською областю.

Нагадаємо, 18 березня 2025 року Польща, Литва, Латвія та Естонія спільно оголосили про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання, накопичення і виробництво протипіхотних мін. Рішення ухвалено у відповідь на погіршення ситуації з безпекою в регіоні.