Польща має намір вийти з конвенції щодо протипіхотних мін: у МЗС РФ пригрозили відповіддю

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський підкреслив, що Росія погрожує Польщі відплатою за вихід з Оттавської конвенції в той час, як Москва сама в ній не перебуває.

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Міністерства закордонних справ Польщі та Росії обмінялися репліками з питання наміру Варшави вийти з Оттавської конвенції щодо протипіхотних мін. В останньому коментарі глава польського МЗС Радослав Сікорський відповів на погрози Москви, назвавши реакцію представника МЗС РФ Марії Захарової "класикою радянської дипломатії".

Вихід Польщі та країн Балтії з Оттавської конвенції

Про намір Польщі вийти з угоди заявив на початку березня прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

"Я рекомендуватиму Польщі вийти з Оттавської конвенції й, можливо, з Дублінської конвенції; я говорю про протипіхотні міни та касетні боєприпаси", — сказав він.

Пізніше міністри оборони Польщі, Литви, Латвії та Естонії виступили зі спільною заявою щодо необхідності виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, виробництво і накопичення протипіхотних мін. Про це було оголошено 18 березня 2025 року.

У документі підкреслюється, що з моменту ратифікації Оттавської конвенції ситуація з безпекою в регіоні кардинально змінилася. Військові загрози для країн НАТО, що межують із Росією та Білоруссю, значно зросли, що вимагає перегляду стратегії оборони.

"Ми — міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі — одноголосно рекомендуємо вийти з Оттавської конвенції. Цим рішенням ми посилаємо чіткий сигнал: наші країни готові і можуть використовувати всі необхідні заходи для захисту нашої території та свободи", — йдеться в заяві.

З цього питання висловився й ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич. За його словами, це рішення є "необхідним і природним кроком", оскільки таким чином нівелюється асиметрія з можливостями російської сторони.

Реакція Москви: що сказала Захарова

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала заяву міністрів оборони Польщі та країн Балтії про можливий вихід з Оттавської конвенції, підкресливши, що цей крок демонструє "вільне ставлення" цих країн до міжнародно-правових зобов'язань.

19 березня представник МЗС РФ заявила, що Захід готовий у будь-який момент відмовитися від своїх міжнародних зобов'язань, якщо це відповідає його інтересам.

"Ми бачимо, як країни Заходу готові відмовитися від міжнародно-правових зобов'язань буквально будь-якої секунди — тоді, коли їм заманеться, тоді, коли їм вигідно, коли їм це стане в нагоді", — сказала Захарова під час брифінгу.

При цьому вона додала, що Росія вживе відповідних заходів у відповідь, включно із заходами військово-технічного характеру.

У відповідь глава польської дипломатії написав у соцмережах, що Москва погрожує Варшаві відплатою за вихід із конвенції з протипіхотних мін, до якої вона сама не належить.

"Класика радянської дипломатії", — написав він у соцмережах.

Історія та обмеження Оттавської конвенції

Оттавська конвенція була підписана 1997 року і набула чинності 1999 року. Згідно з документом забороняється використання, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Конвенція також зобов'язує держави-учасниці знищувати їхні запаси та розміновувати території.

Головна мета угоди — зменшити кількість жертв серед мирного населення та сприяти гуманітарному розмінуванню.

Її учасниками є 164 держави. Однак великі військові держави, включно зі США, Росією, Китаєм, Індією, Пакистаном та Ізраїлем, так і не приєдналися до цієї угоди.

Раніше повідомлялося, що війська РФ активно застосовували протипіхотні міни "Лепесток" на прифронтових територіях. Причому на виявлених мінах не було маркування, що вказує на наявність у них пристрою самознищення.