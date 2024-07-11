РФ використовує в прифронтовій Україні заборонені ООН міни (фотофакт)

Журналісти виявили, що окупанти використовують міни типу "Лепесток" без маркування, через що незрозуміло, чи є в них пристрій самознищення.

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Російські окупанти почали активно засипати прифронтові території забороненими ООН протипіхотними мінами. Найчастіше жертвами мін типу "Лепесток" стають мирні жителі та діти. 18 мін ПФМ-1 було знайдено в Херсонській області в селі Широка балка. Про це повідомляє УНІАН.

На виявлених мінах немає маркування, що вказує на наявність у них пристрою самознищення. Тобто застосування таких мін без маркування є воєнним злочином. Утім, росіяни іноді наносять фейкове маркування, — через місяць міни знаходять цілими.

Такі маленькі міни ПФМ-1, або як їх ще називають "Лепесток" через їхню форму, неможливо транспортувати або розміновувати, тож їх зазвичай знищують там, де знайшли.

Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами є три області України: Харківська, Донецька та Херсонська. Про це заявляв ще в лютому 2024 року начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева.

Що таке міна ПФМ-1 "Лепесток"

ПФМ — це абревіатура від "протипіхотна фугасна міна". У СРСР активно використовувалася під час війни в Афганістані.

Міна існує у двох варіантах: ПФМ-1 і ПФМ-1С. Перший варіант міни не має пристрою самоліквідації, другий забезпечений пристроєм, який забезпечує самоліквідацію міни підривом після закінчення 1–72 години з моменту встановлення. Зовні ці два різновиди міни відрізняються лише тим, що на крилі міни ПФМ-1С є помітна буква "С".

Касета з ПФМ-1 "Лепесток" Фото: Wikipedia

Україна підписала Оттавський договір ООН про знищення протипіхотних мін ще 2005 року. І позбувалася ще радянських запасів.

У РФ за даними на 2011 рік, є велика кількість реактивних снарядів 9М27К3 з мінами ПФМ-1С з вичерпаними термінами зберігання. Росія виробляла нові міни ПФМ-1С після 1992 року, але заявляла, що в 1997 році припинила їхнє виробництво

Нагадаємо, 7 липня в Харківській області біля села Циркуни загинула ціла сім'я, включно з двома дітьми. Водій наїхав на протитанкову міну на лісовій дорозі. Пізніше з'ясувалося, що загиблі — сім'я військовослужбовця ЗСУ.