РФ использует в прифронтовой Украине запрещенные ООН мины (фотофакт)

Журналисты обнаружили, что оккупанты используют мины типа "Лепесток" без маркировки, из-за чего не понятно, есть ли в них устройство самоуничтожения.

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Российские оккупанты начали активно засыпать прифронтовые территории запрещенными ООН противопехотными минами. Чаще всего жертвами мин типа "Лепесток" становятся мирные жители и дети. 18 мин ПФМ-1 было найдено в Херсонской области в селе Широкая балка. Об этом сообщает УНИАН.

На обнаруженных минах нет маркировки, указывающей на наличие у них устройства самоуничтожения. То есть применение таких мин без маркировки является военным преступлением. Впрочем, россияне иногда наносят фейковую маркировку, — через месяц мины находят целыми.

Такие маленькие мины ПФМ-1, или как их еще называют "Лепесток" из-за их формы, невозможно транспортировать, или разминировать, поэтому их обычно их уничтожают там, где нашли.

Наиболее загрязненными взрывоопасными предметами являются три области Украины: Харьковская, Донецкая и Херсонская. Об этом заявлял еще в феврале 2024 года начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергей Рева.

Что такое мина ПФМ-1 "Лепесток"

ПФМ — это аббревиатура от "противопехотная фугасная мина". В СССР активно использовалась во время войны в Афганистане.

Мина существует в двух вариантах: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1–72 часа с момента установки. Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С есть различимая буква "С".

Кассета с ПФМ-1 "Лепесток" Фото: Wikipedia

Украина подписала Оттавский договор ООН об уничтожении противопехотных мин еще в 2005 году. И избавлялась от еще советских запасов.

В РФ по данным на 2011 год, есть большое количество реактивных снарядов 9М27К3 с минами ПФМ-1С с истекшими сроками хранения. Россия производила новые мины ПФМ-1С после 1992 года, но заявляла, что в 1997 году прекратила их производство

Напомним, 7 июля в Харьковской области у села Циркуны погибла целая семья, включая двух детей. Водитель наехал на противотанковую мину на лесной дороге. Позже выяснилось, что погибшие — семья военнослужащего ВСУ.