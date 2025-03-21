Польша намерена выйти из конвенции по противопехотным минам: в МИД РФ пригрозили ответом

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский подчеркнул, что Россия угрожает Польше возмездием за выход из Оттавской конвенции в то время, как Москва сама в ней не состоит.

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Министерства иностранных дел Польши и России обменялись репликами по вопросу намерения Варшавы выйти из Оттавской конвенции по противопехотным минам. В последнем комментарии глава польского МИД Радослав Сикорский ответил на угрозы Москвы, назвав реакцию представителя МИД РФ Марии Захаровой "классикой советской дипломатии".

Выход Польши и стран Балтии из Оттавской конвенции

О намерении Польши выйти из соглашения заявил в начале марта премьер-министр страны Дональд Туск.

"Я буду рекомендовать Польше выйти из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской конвенции; я говорю о противопехотных минах и кассетных боеприпасах", – сказал он.

Позже министры обороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением о необходимости выхода из Оттавской конвенции, запрещающей применение, производство и накопление противопехотных мин. Об этом было объявлено 18 марта 2025 года.

В документе подчеркивается, что с момента ратификации Оттавской конвенции ситуация с безопасностью в регионе кардинально изменилась. Военные угрозы для стран НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, значительно возросли, что требует пересмотра стратегии обороны.

"Мы — министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции. Этим решением мы посылаем четкий сигнал: наши страны готовы и могут использовать все необходимые меры для защиты нашей территории и свободы", — говорится в заявлении.

По этому вопросу высказался и экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич. По его словам, данное решение является "необходимым и естественным шагом", поскольку таким образом нивелируется асимметрия с возможностями российской стороны.

Реакция Москвы: что сказала Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление министров обороны Польши и стран Балтии о возможном выходе из Оттавской конвенции, подчеркнув, что этот шаг демонстрирует "вольное отношение" этих стран к международно-правовым обязательствам.

19 марта представитель МИД РФ заявила, что Запад готов в любой момент отказаться от своих международных обязательств, если это соответствует его интересам.

"Мы видим, как страны Запада готовы отказаться от международно-правовых обязательств буквально в любую секунду — тогда, когда им вздумается, тогда, когда им выгодно, когда им это пригодится", — сказала Захарова в ходе брифинга.

При этом она добавила, что Россия примет соответствующие ответные меры, включая меры военно-технического характера.

В ответ глава польской дипломатии написал в соцсетях, что Москва угрожает Варшаве возмездием за выход из конвенции по противопехотным минам, в которой она сама не состоит.

"Классика советской дипломатии", — написал он в соцсетях.

История и ограничения Оттавской конвенции

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году и вступила в силу в 1999 году. Согласно документа запрещается использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Конвенция также обязывает государства-участники уничтожать их запасы и разминировать территории.

Главная цель соглашения — уменьшить количество жертв среди мирного населения и содействовать гуманитарному разминированию.

Ее участниками являются 164 государства. Однако крупные военные державы, включая США, Россию, Китай, Индию, Пакистан и Израиль, так и не присоединились к этому соглашению.

Ранее сообщалось, что войска РФ активно применяли противопехотные мины "Лепесток" на прифронтовых территориях. Причем на обнаруженных минах не было маркировки, указывающей на наличие у них устройства самоуничтожения.