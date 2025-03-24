"Восточный щит": Польша и страны Балтии заминируют границы с РФ и Беларусью

В рамках создания оборонительной инфраструктуры вдоль восточных границ Польша намерена произвести от нескольких сотен тысяч до одного миллиона единиц противотанковых и противопехотных мин.

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Замглавы министра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы по установке противопехотных мин вдоль границ с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит" (Tarcza Wschód). В интервью RMF FM он подчеркнул, что это решение обусловлено серьезной ситуацией с безопасностью на восточных рубежах страны и усилением сотрудничества между Россией и Беларусью.

Бейда сообщил, что Польша не располагает противопехотными минами в данный момент, однако страна готова организовать их производство. Выпуском мин займется холдинговая компания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в сотрудничестве с государственными и частными предприятиями. Планируется произвести от нескольких сотен тысяч до одного миллиона единиц.

Литва также подтвердила планы по размещению противопехотных и противотанковых мин вдоль границ с Россией и Беларусью, взяв за основу польскую модель. По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, страны Балтии координируют действия с Польшей и Финляндией, стремясь интегрировать системы пограничной обороны в единую инфраструктуру.

Программа "Восточный щит": что известно

Программа "Восточный щит", запущенная в мае 2024 года, предполагает создание оборонительной инфраструктуры вдоль 700-километровой границы с Беларусью и Россией. Бюджет проекта оценивается в 10 миллиардов злотых (около 2,5 миллиарда долларов США), а завершение работ намечено на 2028 год.

Основные элементы программы включают:

Строительство противотанковых рвов, укреплений и минных полей.

Создание оперативной инфраструктуры: бункеров, наблюдательных пунктов и укрытий.

Использование систем наблюдения на базе искусственного интеллекта (IMINT, SIGINT).

Радиоэлектронная борьба и технологии противодействия беспилотникам.

Первые укрепления уже завершены в районе Домбрувки (Варминьско-Мазурское воеводство) на границе с Калининградской областью.

Напомним, 18 марта 2025 года Польша, Литва, Латвия и Эстония совместно объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин. Решение принято в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.