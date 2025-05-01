Успеть на 9 мая: РФ давит на админгранице, чтобы зайти в Днепропетровскую область, — журналист

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Покровском направлении и все ближе к административной границе Днепропетровской области. Россияне спешат, чтобы похвастаться своими "достижениями" по случаю 9 мая. Кроме того, сложная ситуация на еще трех направлениях фронта в Украине.

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О наступлении РФ на Днепропетровскую область в Telegram-канале рассказал военный корреспондент Богдан Мирошников.

Мирошников написал о событиях, которые происходят в Донецкой области западнее города Покровск. По его словам, сложилась "близкая к критической" ситуация на отрезке фронта между реками Соленая (течет через Селидово) и Волчья (через Курахово). По мнению военкора, россияне пытаются проникнуть в Днепропетровскую область и успеть это сделать до 9 мая. Мирошников пояснил, что у ВСУ есть "возможности в обороне", поэтому пока не ясно, как будут развиваться события.

Другие отрезки со сложной ситуацией — это бои Сумской области, на части Курской области РФ, возле Лимана, написал Мирошников. После этого военкор пояснил, что ВС РФ, похоже, начали летнюю наступательную кампанию.

"В междуречье Соленой и Волчьей ситуация уже близка к критической. Тяжелые дни для фронта. Очень тяжелые. Но не надо думать, что после 9 мая враг остановится. Наоборот. Он уже начинает свою летнюю кампанию, которая будет очень сложной для нас всех", — предупредил он.

Наступление РФ — Мирошников о ситуации возле Днепропетровской области Фото: Скриншот

Наступление РФ — детали

На карте боевых действий DeepState можно отыскать отрезок фронта под Покровском, о котором рассказал военкор Мирошников и на котором происходит наступление РФ. На карте видим два "языка", которые тянутся к админгранице Днепропетровской области. Один "язык" — в районе села Успеновка на реке Соленой. Расстояние от Успеновки до админграницы — около 5-6 км. Второй — в районе села Котляровка (к северу от реки Волчья): расстояние до админграницы — 5 км. Также аналитики обозначили основные направления атак врага и точки продвижения. В течение последней недели произошли изменения возле двух указанных населенных пунктов, а также возле Разлива (возле Волчьей).

Наступление РФ — ситуация на Покровском направлении по состоянию на 1 мая 2025 года Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, который появился в 22:00 30 апреля, называют два направления с рекордным количеством штурмов ВС РФ. Одно из них — Покровское: за прошедшие сутки здесь насчитали 81 атаку врага. Второе — Лиманское: состоялось 35 российских атак.

Отметим, 29 апреля медиа The Guardian пообщалось с украинскими бойцами о возможности нового наступления РФ. В разговоре с журналистами бойцы, которые держат оборону рядом с Лиманом и Купянском, объяснили, что активизация россиян состоится летом 2025 года: это им подсказывает интуиция.

Напоминаем, 30 апреля военнослужащий ВСУ Денис Ярославский рассказал, зачем президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на 9 мая. Тем временем аналитики Института изучения войны объяснили, возможно ли наступление РФ сразу в нескольких направлениях.