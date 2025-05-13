Готовят более масштабное наступление: ВС РФ перебрасывают силы на ключевые участки фронта, — FT

На фоне мирных переговоров в Стамбуле Кремль может готовить новое масштабное наступление ВС РФ на территорию Украины. Представители украинской разведки рассказали журналистам, что оккупанты перебрасывают силы к важнейшим участкам линии соприкосновения.

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Об этом пишет 13 мая Financial Times со ссылкой на неназванных сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По словам журналистов, в разведке им сообщили, что россияне, вероятно, "готовятся к более масштабному наступлению, перебрасывая силы в ключевые горячие точки на поле боя, вместо того, чтобы сигнализировать о своей готовности к мирным переговорам".

Также журналисты ссылаются на данные украинской аналитической группы DeepState о том, что оккупанты на этой неделе смогли захватить территории вокруг городов Покровск и Торецк в Донецкой области, которые являются одними из ключевых участков фронта в российско-украинской войне.

Покровское направление на карте DeepState по состоянию на 12 мая Фото: скриншот Торецкое направление на карте DeepState по состоянию на 12 мая Фото: скриншот

Кроме того, авторы статьи приводят слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина стремится к установлению немедленного и всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня как предпосылки для более широких официальных переговоров.

Новое наступление РФ: что известно

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко 13 мая заявил, что Путин отказывается от ведения мирных переговоров и планирует провести масштабное летнее наступление. Министерство обороны Великобритании также отмечает активизацию наступательных операций ВС РФ.

Заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в опубликованном 11 мая интервью рассказал об основных целях ВС РФ в ближайшем будущем. По его словам, вражеские подразделения будут предпринимать попытки прорвать украинскую оборону в Запорожской области и форсировать Днепр в Херсонской.