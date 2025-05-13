Будут пытаться пробить оборону: Палиса назвал основные цели ВС РФ в ближайший перспективе (видео)

Российские оккупанты в ближайшей перспективе будут пытаться прорвать оборону ВСУ в Запорожской области и форсировать Днепр на Херсонщине.

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Об этом в интервью Армия TV сказал заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

Он считает, что Россия и дальше будет продолжать наступление на территории Украины и в краткосрочной перспективе имеет несколько целей.

"Я думаю, в ближайший перспективе противник будет сосредотачивать внимание, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей для создания буферной зоны, как они ее называют, на территории Украины, вдоль границ в Харьковской и Сумской областях. С высокой вероятностью будут пытаться пробить оборону на Запорожском направлении. И с большой вероятностью будут развивать наступление с форсированием водной преграды в Херсонской области", — сказал в комментарии Павел Палиса.

Он отметил, что вражеские атаки по гражданским объектам в крупных городах Украины влияют на мнение мировых лидеров, в частности, на мнение президента США Дональда Трампа.

"Мое мнение, жертвы этого террора не стоят изменения этого мнения. Россияне понимают только силу. Они могут это делать и делают", — сказал Палиса.

Павел Палиса добавил, что сейчас Украина не имеет возможности заменить некоторые позиции — определенные виды оружия США и западных партнеров, но она работает над этим вопросом и выразил надежду, что вскоре военно-промышленный комплекс Украины станет независимым.

"Ведется работа по поводу расширения его возможностей, создания собственных систем ПВО, ракетных комплексов оперативно-тактического уровня, боеприпасов для полученных от партнеров комплексов ПВО, всех боеприпасов и номенклатур, которые есть на вооружении ВСУ. Это в пределах здравого смысла, достичь того уровня способности ВПК, который позволит нам быть автономными", — сказал он.

Напомним, что ВС РФ начали применять для ударов по Украине крылатую ракету "Бандероль". Ее основной носитель — дрон "Орион", но уже сейчас в России адаптируют ракету для запуска с боевых вертолетов Ми-28Н.